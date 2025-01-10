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麻疹再爆3例！護理師、陪病者中招　醫院群聚累積19人染病

▲衛生福利部疾病管制署,疾管署。（圖／記者謝婷婷攝）

▲衛生福利部疾病管制署，資料照。（圖／記者謝婷婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

麻疹群聚疫情續燒！疾病管制署今日國內新增3例麻疹確定病例，皆與中部醫院群聚事件相關，分別為30多歲女性（案1）、20多歲男性（案2）和40多歲男性（案3），於1月1日至6日間發病，1月3日至7日間出疹。其中案1、案2為醫院護理人員，案3為確診個案同病房陪病家屬，均為之前已匡列的接觸者。

中部醫院群聚事件迄今共計確診19例，包含2024年12月10日公布之指標個案、同班機確診者1例，以及後續醫院相關確診者17例，目前新增病例仍限該醫院接觸者，並無疫情擴大之情形，全案將持續監測至2025年1月29日。

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▲▼疾管署1/10公布中部某醫院麻疹群聚事件關係圖。（圖／疾管署提供）

▲疾管署公布中部某醫院麻疹群聚事件關係圖。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署1/10說明，中部醫院麻疹群聚指標個案發病及就醫過程。（圖／疾管署提供）

▲疾管署說明麻疹群聚指標個案發病及就醫過程。（圖／疾管署提供）

疾管署統計，我國今年截至1月9日，累計4例麻疹病例，均為國內感染病例且皆屬中部某醫院相關麻疹群聚個案；去（2024）年累計32例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中20例為國內感染病例（含4起群聚），另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例。去年國內感染及境外移入病例數高於2020-2023年，惟低於2019年。

疾管署說明，雖然麻疹為高傳染性疾病，但我國幼兒常規疫苗接種已提供出生滿12 個月、滿5 歲至入小學前各接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗，接種2劑疫苗預防效果可達95%以上，近年2劑接種完成率持續高達97%以上，群體免疫高於歐、美、日等先進國家。

另外，國內麻疹血清學調查顯示，1981年以前出生者，大多因為感染而有麻疹抗體，而國外針對接種疫苗世代研究顯示，雖少數個案可能因接種疫苗產生的抗體衰退而有感染風險，但感染後症狀較輕且傳染力明顯低於未曾接種疫苗者，我國近幾年發生之麻疹群聚事件均為有限制傳播，即與前述調查及相關研究結果相符。

因此，疾管署認為，此次麻疹疫情國內發生大規模疫情及社區傳播之風險低，民眾不需過度恐慌，但為保護自身健康，進出醫療院所或出入人潮密集的公共場所，仍應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，並依醫療院所建議佩戴口罩，以降低麻疹等呼吸道疾病感染風險。

疾管署再次呼籲，目前幼兒公費MMR疫苗充足，家中有年滿1歲幼兒，請按接種時程儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種。另為使疫苗資源發揮最大防疫效果，建議以「1981年（含）以後出生，經檢驗麻疹抗體陰性，且15年內未曾接種MMR疫苗之醫護人員」及「1981年（含）以後出生之成人，需前往麻疹流行區（如越南、印度、柬埔寨等；國人常旅遊之日本、韓國非屬麻疹流行區），且經醫師評估後（如抗體檢驗陰性）需接種之民眾」為自費接種對象，

▲麻疹疫苗,MMR,麻疹,德國麻疹。（圖／記者嚴云岑攝）

▲麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)。（圖／ETtoday資料照）

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