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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅前腳剛走！查德總統府附近槍戰　武裝份子乘3輛車襲擊

▲中共政治局常委、外交部長王毅與查德總統會面。（圖／翻攝微博）

▲中共政治局常委、外交部長王毅與查德總統會面。（圖／翻攝微博，下同）

文／香港01

非洲國家查德（Chad）首都恩賈梅納（N'Djamena）8日爆發槍戰，地點在總統府附近。查德外交部長庫拉馬拉（Abderaman Koulamallah）隨後表示，局勢已完全受控，當局已粉碎「一場破壞國家穩定的企圖」。

▲中共政治局常委、外交部長王毅與查德總統會面。（圖／翻攝微博）

在事發前數小時，正在當地訪問的中共中央政治局委員、外交部長王毅，剛在恩賈梅納分別與查德總統穆罕默德（Mahamat Idriss Deby）、總理哈里納（Allah Maye Halina），以及庫拉馬拉舉行會談。

新華社稱，事發在晚上8時30分左右，從總統府和民族廣場方向傳出激烈槍聲。據當地媒體報道，查德政府軍與極端組織博科聖地（Boko Haram）的武裝分子爆發槍戰。

庫拉馬拉透過影片表示，目前局勢已平息，他本人身在總統府，之後會向公眾公布相關情況，畫面中他腰間佩有手槍，並偕同持槍軍人入鏡。

法媒報道，8日晚上，總統府附近爆發槍戰，當局派出坦克及大批安保人員到場。有安全部門消息人士稱，武裝人員襲擊了總統府邸內部，但當局未有證實。據記者現場所見，通往總統府的所有道路均已被封鎖，坦克於首都街頭隨處可見。

路透社則引述安全人員稱，事件涉企圖恐襲，稱有人乘坐3輛車襲擊總統辦公室周圍的軍事地點，但已被軍方制服。

據指出，槍擊事件發生前不到兩週，這個位於非洲北部的內陸國家，剛剛舉行了一場具有爭議的國會選舉。政府稱讚是結束軍事統治的關鍵一步，但選舉投票率低，且反對派指控選舉存在舞弊。

  【本文獲《香港01》授權轉載。】

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