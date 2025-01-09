中科院打造「超級戰士」　外骨骼動力服亮相

▲為了打造國家數位作戰自主能力，中科院對軍用外骨骼的開發，正從過往的下肢型，衍生成到全身型外骨骼。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

市調機構Research Nester預估，全球外骨骼市場2023年約12.4億美元，2036年則將成長至210億美元（約新台幣6千8百億元），這讓專家直言，外骨骼發展這麼久，終於迎來應用大爆發契機。

本刊調查，外骨骼除了在登山褲導入應用；門檻最高的軍用外骨骼領域，向來為歐美國家寡占，但為了打造國家數位作戰自主能力，中科院也成功攜手台廠自行研發兩款外骨骼動力服。

據了解，軍用外骨骼系統為一直是先進國家強力研究的新興科技，而國防部軍備局早自2020年起，就編列預算投入各式軍用動力外骨骼的研發，最新一項專案就啟動1.37億元的外骨骼系統開發，也大幅從過往的下肢型，衍生成到全身型外骨骼。

「全球兵源減少，加上資通電技術發展，未來的軍人樣貌，可能是身穿外骨骼，旁邊有無人載具協同作戰、戴著可監控生理狀況的數位頭盔，這將是數位化士兵和傳統士兵的最大差別。」中科院飛彈火箭所副所長任國光向本刊大膽預言。

事實上，外骨骼的市場就是從軍用慢慢擴大到醫療、工業與消費，但任國光強調，與醫療用的外骨骼目的大不相同，「數位戰士需要能夠迅速發現敵人，並讓上級瞭解及掌握戰場態勢。」，也因此，軍人穿上去的外骨骼，除了提供更多力量與耐力，還要透過演算模擬作戰的動作，「因為完全無法事先動作，在設計上更著重人機協同與精密預測的靈敏度。」他說。

中科院此次配合一共開發兩款軍用外骨骼，一款為增加戰士能力的荷重型，另外一個就是可提高即戰力的野戰型外骨骼，採訪當天，兩名軍人分別各自穿戴為本刊示範，其中的野戰型外骨骼服，不但僅有10公斤不到的重量，舉凡跳、跨、跑、走，機械跟著膝關節的改變相當順暢。

▲中科院飛彈火箭所所長吳典黻與副所長任國光（圖）向本刊分享台灣發展軍用外骨骼的必要性。

談及國內為何需要有自主開發外骨骼的能力？任國光表示，這項技術包括骨骼結構、控制、續航儲能及人機整合等關鍵核心，其中，與控制相關的馬達，牽涉到減速、扭力與角度的調整，歐美等國都不輕易釋出，加上歐美的形體不見得適合台灣，即使外購也不一定適合本國軍人，都是台灣必須自主打造的原因。

為了讓整個外骨骼精密且更輕盈，中科院導入之前無人機機翼的複合材料，移植飛彈所內電腦MBC(Missile Born Computer)架構發展控制器，同時找上國內的仲精機、星泰國際、璿星國際、中華航太、富伯生醫、台灣大學、交通大學、台灣科技大學、中原大學等研發團隊共同研製，連電池也以磷酸鋰鐵為主要材料，開發出如彈夾般地尺寸，「接下來也考慮使用工研院開發的類固態電池，讓續航力與安全兼顧。」任國光透露。

「歐美軍用外骨骼除了身形與亞洲不見得相符，還有適應的環境跟亞洲也不見得一樣。」中科院飛彈火箭所所長吳典黻補充，像是台灣多雨又潮濕，但歐美戰場可能乾燥還會有沙漠，讓中科院更加確定台灣須要有自己的軍用外骨骼開發能力。

目前這兩款軍用外骨骼也需要實際場域的測評，而任國光信心認為，即使海外市場相當客製，不代表沒有出海機會，「就我觀察，軍用外骨骼雖然在歐美已有一段時間，但數位戰士的概念才起步，大家都還在嘗試科技作戰的起跑點。最後，他點出東南亞將是台灣最有機會滲透的軍用外骨骼市場。



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