親中政黨黨主席被聲押！繪4大軍事據點圖　招職軍背景祕組狙擊隊

▲加祿堂海灘被視為極具重要的軍事戰略據點。（翻攝國防部發言人臉書）



圖、文／鏡週刊

中國對台統戰手法不斷翻新，尋求在地協力者更是無所不用其極，國內親中政黨除了高調呼應，還著手發展軍事組織企圖亂台。本刊掌握，曾參與九合一及立委選舉的復康聯盟黨主席屈宏義，遭台中高分檢查獲，長期收受對岸金援發展組織充當內應，且吸收多名有軍職背景的人員，祕組狙擊隊以及勘查營區，蒐集4大軍事據點及美國在台協會台北辦事處（AIT）等圖資，疑似列為攻擊目標。台中高分檢日前以違反國安法聲押屈宏義獲准，且將屈等7人提起公訴，這是檢調近年查獲以軍事行動亂台的罕見案例，值得國人正視。

網紅八炯及閩南狼近日在YouTube發布中國統戰內幕影片，曝光中國對台統戰手法及新樣態，除揭露有10萬至20萬台灣人領有中國身分證外，還有為數不少的台灣人甘願接受收買。影片一出，再度引發熱議，但類似系統性、組織性犯罪的親中團體，部分甚至已在台升高成軍事行動為目的。

▲八炯（左）、閩南狼（右）揭露中國統戰內幕影片，近期火紅引來社會關注和討論。（翻攝「攝徒日記Fun TV」YT）



籌畫狙殺 違反國安法

台中高分檢去年底偵結一起違反《國安法》重大案件，一舉將復康聯盟黨主席屈宏義及戴姓、黃姓、廖姓、朱姓、林姓和余姓男子共7人，依違反《國安法》提起公訴，主謀屈宏義遭到羈押，而其他涉案人違反《反滲透法》的部分，目前也併案審理中。

▲退役軍官屈宏義接受中國統戰和金援，在台發展親共組織。 （翻攝焦點傳媒社長孫崇仁YT）

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