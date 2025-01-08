　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

親中政黨黨主席被聲押！繪4大軍事據點圖　招職軍背景祕組狙擊隊

加祿堂海灘被視為極具重要的軍事戰略據點。（翻攝國防部發言人臉書）

▲加祿堂海灘被視為極具重要的軍事戰略據點。（翻攝國防部發言人臉書）

圖、文／鏡週刊

中國對台統戰手法不斷翻新，尋求在地協力者更是無所不用其極，國內親中政黨除了高調呼應，還著手發展軍事組織企圖亂台。本刊掌握，曾參與九合一及立委選舉的復康聯盟黨主席屈宏義，遭台中高分檢查獲，長期收受對岸金援發展組織充當內應，且吸收多名有軍職背景的人員，祕組狙擊隊以及勘查營區，蒐集4大軍事據點及美國在台協會台北辦事處（AIT）等圖資，疑似列為攻擊目標。台中高分檢日前以違反國安法聲押屈宏義獲准，且將屈等7人提起公訴，這是檢調近年查獲以軍事行動亂台的罕見案例，值得國人正視。

網紅八炯及閩南狼近日在YouTube發布中國統戰內幕影片，曝光中國對台統戰手法及新樣態，除揭露有10萬至20萬台灣人領有中國身分證外，還有為數不少的台灣人甘願接受收買。影片一出，再度引發熱議，但類似系統性、組織性犯罪的親中團體，部分甚至已在台升高成軍事行動為目的。

【封面故事】繪製四軍事重地及AIT圖資　親中政黨祕組狙擊隊亂台

▲八炯（左）、閩南狼（右）揭露中國統戰內幕影片，近期火紅引來社會關注和討論。（翻攝「攝徒日記Fun TV」YT）

籌畫狙殺　違反國安法

台中高分檢去年底偵結一起違反《國安法》重大案件，一舉將復康聯盟黨主席屈宏義及戴姓、黃姓、廖姓、朱姓、林姓和余姓男子共7人，依違反《國安法》提起公訴，主謀屈宏義遭到羈押，而其他涉案人違反《反滲透法》的部分，目前也併案審理中。

【封面故事】繪製四軍事重地及AIT圖資　親中政黨祕組狙擊隊亂台

▲退役軍官屈宏義接受中國統戰和金援，在台發展親共組織。 （翻攝焦點傳媒社長孫崇仁YT）

【點擊看完整全文】

更多鏡週刊報導
【時事焦點】陳智菡串證自認死棋形同認罪　柯文哲滅證清單曝光
【新聞傳真】綠祭雙罷、藍鬆綁公投反制　朝野各提策略對戰大罷免潮

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／虐貓慣犯催促快放人　法官悲憤斥「我心在淌血」當庭讓他後悔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾愛賭一夜輸贏40億　林秉文主導17年前假球案「害中華職棒染黑」

林秉文棄保潛逃行蹤曝光？　被爆赴日投靠女星富商男友

親中政黨黨主席被聲押！繪4大軍事據點圖　招職軍背景祕組狙擊隊

獨／虐貓慣犯催促快放人　法官悲憤斥「我心在淌血」當庭讓他後悔

父逝留4地2房…獨子出國玩到「頭七前一天」　遺產繼承結果逆轉

快訊／新北大漢橋「17車連撞」交通堵塞　水泥加壓車疑煞車失控

好兄弟被追債！新婚男收留他睡客廳…不到一個月「嬌妻也被睡了」

通緝犯林秉文洗臉司法警政　謝龍介對比柯文哲案「靈魂4問」

通緝犯林秉文FB一頓輸出後關閉　徐巧芯：持續用綠色通道民主潛逃

汐止轎車自撞車頭全毀　男駕駛得賠路燈維修費

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

退休 #女警 淪 #車手 貴婦級打扮被逮！ 自爆面交4次收600萬

熱心騎士見車禍主動停下包紮　自備醫療物品：有考專業證照

曾愛賭一夜輸贏40億　林秉文主導17年前假球案「害中華職棒染黑」

林秉文棄保潛逃行蹤曝光？　被爆赴日投靠女星富商男友

親中政黨黨主席被聲押！繪4大軍事據點圖　招職軍背景祕組狙擊隊

獨／虐貓慣犯催促快放人　法官悲憤斥「我心在淌血」當庭讓他後悔

父逝留4地2房…獨子出國玩到「頭七前一天」　遺產繼承結果逆轉

快訊／新北大漢橋「17車連撞」交通堵塞　水泥加壓車疑煞車失控

好兄弟被追債！新婚男收留他睡客廳…不到一個月「嬌妻也被睡了」

通緝犯林秉文洗臉司法警政　謝龍介對比柯文哲案「靈魂4問」

通緝犯林秉文FB一頓輸出後關閉　徐巧芯：持續用綠色通道民主潛逃

汐止轎車自撞車頭全毀　男駕駛得賠路燈維修費

蘭蔻攜手蔡國強打造巴黎玫瑰禮盒、簡單植感春彩禮盒讓人耳目一新

一人922元起！雙北5飯店住房優惠　福隆住海景房泡海洋溫泉

從大拇指看真實愛情觀！網瘋傳「手相占卜」這類型最沒安全感

1120億打造新型「末日飛機」　美軍E-130J將取代E-6B

嚴立婷挨酸「鳥仔腳太噁」遭疑病態減肥　曝細腿原因：要罵我爸？

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

相關新聞

事實查核中心打臉！　王鴻薇嗆：黃捷要不要下台

事實查核中心打臉！　王鴻薇嗆：黃捷要不要下台

國民黨立委陳玉珍被指控擁有中國大陸身分證，民進黨立委黃捷要求澄清，陳玉珍反嗆誰輸誰下台，但黃捷未回應。如今，事實查核中心實測，特定網站並無法查證政治人物是否具中國大陸籍，網路謠言為「錯誤」信息。對此，國民黨立委王鴻薇呼籲黃捷應向陳玉珍道歉，並向社會大眾承認錯誤，以正視聽。

幕後／誘拉台灣人辦「中國證件」價碼曝！　拉1人就現賺1.3萬

幕後／誘拉台灣人辦「中國證件」價碼曝！　拉1人就現賺1.3萬

陳玉珍自清沒中國身分證要對賭　黃捷：要自清就支持國安法案

陳玉珍自清沒中國身分證要對賭　黃捷：要自清就支持國安法案

青鳥翻車了！付錢查「中國身分證」網站竟有賴清德

青鳥翻車了！付錢查「中國身分證」網站竟有賴清德

李東憲「拿對岸身分證」　台灣戶籍恐被撤銷

李東憲「拿對岸身分證」　台灣戶籍恐被撤銷

關鍵字：

中國統戰台灣國安親中政黨台灣軍事中國身分證

讀者迴響

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面