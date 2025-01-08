他曝友人妻在家穿藍袍　行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

▲大愛電視台爭議不斷延燒。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖、文／CTWANT

導演陳保中指控大愛電視台無預警腰斬他所執導的《姊的魔法廚房》，還要背負已拍攝的製作費，雙方對簿公堂。風波不斷延燒，不少影視界人士出面爆料黑幕，作家苦苓7日分享友人備受大愛的摧殘，對方的太太每天在家都穿藍袍，更在房事結束後吐出驚人的一句話，從此再也沒有「性」趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲苦苓分享友人也是大愛的「受害者」。（圖／翻攝自苦苓臉書）

苦苓在臉書指出，大愛最近鬧得風風火火，讓他想起當年有一位朋友，也算是「受害人」，對方在公營事業擔任小主管，待遇不錯，太太在家相夫教子，某天卻突然討要100萬，要拿錢去當董事，原以為是做好事，但事情卻往詭異的方向發展。

太太自從如願當上董事，每天在家都穿著藍袍，某天突然認真表示：「師父說我們要清心寡欲，最好少做男女之事；不過如果是老公要求，我們做太太的還是要答應」。

事實上，友人早就「性」趣全失，所以當時也沒太在意，但有次酒後心血來潮，太太也願意配合，沒想到的是，完事之後穿好衣服，太太恭敬地行禮說道：「感恩哪，師兄」，從此再也不敢要求這檔事了。

苦苓強調，這是友人親口所述，他們幾個朋友在現場都不敢應聲，希望只是在說笑話，「如果是真的也太慘了唉唉」。

延伸閱讀

▸ 他領貨竟發現已被取走 店員告知「這原因」驚比中樂透還扯

▸ 猛男帶小孩3個月竟「斷崖式衰老」 8塊肌帥哥變爺爺…全網看傻

▸ 原始連結