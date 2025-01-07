一「草」之差！雅方羊肉爐傳倒閉烏龍　拋金徵好手登百岳正名

▲雅方羊肉爐舉辦登百岳「正名」活動，登山者一人給千元獎勵金 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國內一家知名冷凍食品企業，產品中的「雅方羊肉爐」一直是台灣家喻戶曉的產品，也有部分網友親切地稱之為「美鳳姐羊肉爐」，不過現在卻傳出申請破產的消息，經過確認之後，這才發現是「有草」跟「沒草」的差別。

原來許多人把雅方羊肉爐和賣化妝品的同音品牌搞混，所以才有烏龍傳聞，所以雅方在今年積極推廣正名運動，勢必要讓民眾牢記雅方的方沒有草字頭，於是推出「雅方與百岳有約」的活動，贊助爬百岳的民眾一千元，並請他們在山頂高舉布條正名。

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▲雅方羊肉爐舉辦登百岳「正名」活動，登山者一人給千元獎勵金 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「雅方與百岳有約」除了贊助山友一千元的爬山基金，更是提供雅方隨意杯，讓山友能在爬山過程中，享受到美味又溫暖的羊肉爐，贊助條件只要帶著雅方的布條到山頂拍照即可，而報名的入選則是以百岳為主，期待山友能將雅方帶上台灣各大名山，活動一發布後便吸引數百位山友報名，近期在各大百岳也能看見民眾開心拉紅布條在百岳山頂拍照的身影。

雅方食品表示，「非常感謝大家的支持和喜愛，所以在今年推出系列的正名運動，期待有更多山友能夠帶著我們的布條上山，並記得將帶上去的垃圾都帶下山，讓大家能和雅方一起成功攻佔台灣百岳！」

