十二星座本週運勢！處女座注意小人、射手座感情遇阻力

▲處女座本週要注意小人干擾、射手座感情遇阻力。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

進入嶄新一年，不少人紛紛許下新年新希望，擅長雷諾曼預言的阿谷老師列出12星座1/6~1/12運勢，本週整體財務環境較為穩定，但情緒波動較大，容易因誤會或過度敏感而產生困惑，其中處女座要注意小人干擾、射手座感情遇阻力，建議要溫柔互動化解。

阿谷老師提醒，保持專注與耐心，穩健前行是本週的關鍵，理性規劃財務與事業，積極面對挑戰並善用學習機會，同時要用心經營感情關係，透過真誠互動化解情緒波動，讓一切朝向更穩定與和諧的方向發展。

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▲阿谷老師星座雷諾曼預言每週運勢。（圖／阿谷老師提供）

【1/6~1/12】12星座雷諾曼預言

牡羊座

* 財運：穩健的收入來自長期努力，但需注意隱藏的財務機會，深入了解能助增益。

* 事業：計劃將見曙光，積極行動迎來突破，特別是掌握核心資源。

* 愛情：溫馨時刻即將到來，甜蜜訊息讓感情升溫，表達情感是關鍵。

* 綜合建議：行動與誠意會替你帶來雙贏。

金牛座

* 財運：財務波動顯著，適合探索新收入渠道，但須避免過度冒險。

* 事業：穩步成長但面臨挑戰，與團隊合作可解決阻礙。

* 愛情：感情需要謹慎處理，謠言或誤解可能影響關係，溝通是關鍵。

* 綜合建議：冷靜處理問題，耐心是你的力量。

雙子座

* 財運：有高有低，小心不必要的支出，關注長期投資。

* 事業：職場需要靈活應對，善用信息做出關鍵決策。

* 愛情：關係出現小波折，但耐心與智慧能化解矛盾。

* 綜合建議：保持靈活應對，善於尋找契機。

巨蟹座

* 財運：值得信任的伙伴會帶來財務機會，穩健中前進。

* 事業：事業擴展有望，特別是團體合作，能獲得成功。

* 愛情：感情生活甜美，可能收到令人喜悅的訊息，關係進一步升溫。

* 綜合建議：與信任的人並肩同行，必有所獲。

獅子座

* 財運：財運轉折期，需對舊有模式做調整，信心是重點。

* 事業：事業穩定但需開拓新知識或技能，有助於提升。

* 愛情：愛情關係穩定發展，伴侶對你依賴深重，溫暖的互動值得期待。

* 綜合建議：調整策略，穩定中尋找新的突破口。

處女座

* 財運：財務穩中有升，適合做長期規劃，但需注意小人干擾。

* 事業：努力帶來回報，但與同事的意見分歧需妥善處理。

* 愛情：默契的溝通增進感情，適合一起學習或探索新興趣。

* 綜合建議：腳踏實地，信任與規劃是成功的基石。

天秤座

* 財運：財務選擇增多，但需防止過於分散資源，依賴可信賴夥伴。

* 事業：工作穩定，收入增強，團隊合作是關鍵。

* 愛情：感情交流變多，適合展開更多約會或活動。

* 綜合建議：明確優先事項，穩中求進。

天蠍座

* 財運：財運回升，但需避免過於貪心，保持理性投資。

* 事業：挑戰中隱藏機會，巧妙應對能獲得更好成果。

* 愛情：感情關係進展迅速，特別是公開互動帶來更多信任。

* 綜合建議：洞察力是本週的最大優勢。

射手座

* 財運：財務進展緩慢，需結束不必要的支出習慣，專注長期收益。

* 事業：工作中需注重文件與細節，團隊合作會有助益。

* 愛情：感情遇到阻力，但溫柔的互動能化解困難。

* 綜合建議：細心與耐心能替你打破困局。

摩羯座

* 財運：財務改善明顯，但需防止因過度花費而產生壓力。

* 事業：迎接新挑戰時需要靈活應對，但堅持下去將有突破。

* 愛情：感情升溫，雙方互動愉快，浪漫氣氛加強。

* 綜合建議：樂觀應對，專注目標，穩步前進。

水瓶座

* 財運：小心謹慎處理財務事宜，學習新知識有助於收入提升。

* 事業：穩步提升，但須有長遠規劃，能迎接更大機會。

* 愛情：朋友轉為愛人的可能性增加，溝通與信任是關鍵。

* 綜合建議：在穩定中探索未知的機會。

雙魚座

* 財運：收入穩定，但需注意可能的延遲，做好財務管理。

* 事業：工作受到支持與鼓勵，與團隊合作能實現目標。

* 愛情：感情關係有波折，深入了解對方需求可改善局勢。

* 綜合建議：與人合作，專注長期，內心的信念將引領你前行。