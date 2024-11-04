立冬「6大禁忌」不要犯！「3招開財運」一路旺到2025年

記者黃稜涵／綜合報導

二十四節氣中的「立冬」將在11/7到來，表示即將正式進入冬天，清水孟國際塔羅小孟老師提醒大家「立冬6大禁忌」不要犯，並透露「3招」開財運大法，照著做的話可以一路旺到2025年！

▲今年「立冬」在11/7即將到來，趕快筆記「立冬禁忌」和「開財運大法」。（示意圖／視覺中國CFP）

立冬禁忌



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1. 立冬不宜過早外出



立冬天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服。古代俗話說「立冬一日，水冷三分」，因此立冬非常寒冷外出容易感冒生病，當日需早起者建議要多穿衣服。

2. 立冬不宜飲用大量熱水



立冬為極寒日，飲用熱水過熱容易身體磁場忽陰忽陽、忽冷忽熱，容易導致身體不適，所以不宜飲用大量熱水。

3. 忌洗熱水澡過久



立冬極寒日空氣中陰氣極盛，當我們洗澡過久陽氣會下滑，室內溫度也會被大量陰氣所覆蓋，會導致皮膚乾、騷癢，嚴重會脫皮，最好快速洗完，一些孩童洗完容易打冷顫，不小心就會冷到產生筋骨較濕寒，容易骨頭酸痛。

4. 忌運勢動激烈



立冬天氣比較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，老人也容易有心血管的疾病發生，因此立冬應避開過量運動。

5. 三星座好發身體疾病



摩羯、處女、金牛的朋友要注意健康狀況，因為是土象星座，冬天土較冷，所以要注意立冬之後，這三個星座會有隱疾或舊疾以及手腳冰冷，建議多喝花果茶調養身體。

6. 立冬後最好早睡早起



俗話說「秋冬養陰」，晚上9點開始就是陰氣的開始，因此立冬後最好早睡早起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。



立冬3招開財運大法



1.立冬當天財神在正東方，只要將紅包袋裡放168或888置於家中的正東方位，放好七天後再拿去銀行存，會有意想不到的財富效果。

2.在立冬當天11月7日，早上06:12-6:20分，也就是今年立冬節氣交替時間，在這個時間點找個碗筷，碗裡可以放米或豆子，再插入一支筷子置於屋外或窗戶外，代表一根獨秀，也象徵立冬一支獨秀會有貴人或投資的好運氣，放一天後再丟棄即可。

3.立冬的太陽黃金度數為225度，因此在立冬當天隨身攜帶225元的錢在身上，切記一定要剛好，最好置於口袋裡，能吸收宇宙能量，讓財氣不斷盤旋在身上。