奧客拆盒「挑完雞蛋再合體」　店員經過沒阻止！他傻：常這樣？

▲男子蹲在地上挑雞蛋，讓原PO看傻眼。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

「看來是常常這樣做？」一名網友直擊爆料，看到有顧客在賣場打開盒裝雞蛋，甚至一盒一盒挑選與換蛋，然而賣場人員經過卻沒阻止。文章曝光後，網友紛紛大罵「這沒有食安問題嗎？ 員工應該阻止他的」、「誰家的長輩，真丟臉」。對此，愛買回應會加強管理，這些雞蛋也已報廢。

一名網友在臉書《爆料公社》表示，去年12月去逛大賣場時，發現一名頭戴鴨舌帽的男子蹲在冷藏櫃前，架上都是包裝好的盒裝雞蛋，殊不知對方熟練「一盒一盒蛋打開來挑，然後自己重新組裝成一盒」，讓原PO看傻眼。

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原PO站在一旁直擊，過程中，就連工作人員經過也未制止，讓他質疑「看來是常常這樣做？」不僅如此，原PO也直呼，原本雞蛋出廠前有分配好重量，這樣被他重組後重量損失算誰的？

文章曝光後，網友紛紛擔心有食安上的疑慮，「這又不是菜市場 還可以自己挑...」「誰家的長輩，真丟臉」、「洗選過的蛋就這樣被他污染了」、「這樣真的不好，真自私」、「好沒水準的行為」、「好無聊的貪小便宜」、「工作人員可能也說太多次～說到不想說了吧」、「這沒有食安問題嗎？ 員工應該阻止他的」、「有些店家規定，打開視同購買」。

還有網友也看過類似狀況，「之前在另一家賣場，看到有人把裝好的水果盒打開做同樣的事情」、「我在我們中部超市也看過，是一位大嬸」。

愛買對此回應，「我們致力於為顧客提供高品質的購物體驗，並確保每項商品符合包裝規範。針對近期情況，屬單一個案，我們將進一步優化管理流程，強化商品展示與檢查機制，保障消費者權益」。

而該分店人員也指出，若發現這樣的行為會當場制止，當天被該名顧客拆開的數盒雞蛋部分，皆已全數列為報廢商品。