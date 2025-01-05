　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

親見錢被柯文哲帶回家！醫千字留言曝...質問陳佩琪：8年收入破億？

柯學生爆「親見錢被柯文哲帶回家」　公開質問陳佩琪：8年收入破億？

▲曾是柯文哲在台大醫院的學生、也是柯2014年競選台北市長時幹部的許富舜醫師，在陳佩琪臉書貼文下發布千字留言，不過隨即疑遭到陳佩琪刪除。（圖／翻攝FB／陳佩琪Peggy）

圖文／CTWANT

民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲因涉貪案再次被羈押禁見，民眾黨已決意在11日司法節舉行抗議，再度引發社會譁然。對此，曾是柯文哲在台大醫院的學生、也是柯文哲2014年競選台北市長時幹部的許富舜醫師，在陳佩琪臉書貼文下發布千字留言，提到他當年協助柯文哲建置線上政治獻金的電子金流系統，但卻親眼目睹「這些金額被帶回家」。看到如今柯、陳2人的近況，他不禁感嘆，不知2人是否想過為何當年傾力相助的精英義士們都一一遠去，身邊只剩下「連假帳都做得不堪入目的妖魔鬼怪？」他還表示，「學生仍懷念過去一起努力的日子，那些日夜討論，追逐夢想的時光。」只是如今一切都已隨著柯「在權力與政治的漩渦中飛奔」而遠去。

許富舜的這則貼文在網路上曝光後，瞬間引起許多網友關注，但疑似隨即遭到陳佩琪刪除，無法再看到。許多網友都在問：「許富舜醫師的留言在哪？」不過，該則留言已被許多網友截圖轉傳。前北市府市政顧問張益贍也轉貼了這則留言擷圖，表示許醫師與他一樣，都是在2014年柯文哲選戰中的輔選幹部，也是柯文哲的學生；他並在另則發文中援引起訴書內容，稱柏拉圖說：「有權力後如何行使，是衡量一個人最好的標準」，還標記：「十年不勝唏噓。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在張益贍貼文下，許富舜醫師也留言回應，「張益贍老大，你知道應該比我多，捐贈者、候選團隊、廠商3種選戰分級是你教我跟柯醫師的！我對2014團隊都是贊助！ 不過一直以來團隊的內鬥可兇了，您應該一直都是當事人！」

以下為許富舜醫師的原留言內容全文：

師母，您好：一切辛苦了。

學生對於您們的經濟狀況感到困惑。我記得當初從台大醫院送柯醫師進入政治圈時，您們夫妻同為公務人員與台北的社會精英醫生，家中有三個正在成長的孩子，開銷自然不小。加上您們的社經地位，省錢並非易事。然而，這些年來，您們不僅還清了3,000多萬的房貸，初步估算還負擔了10年內一家五口約3,000萬的家庭與教育支出，近日更能以4,500萬現金購屋，甚至銀行裡還存有4,000萬以上的存款。短短八年間，您們的收入似乎突破上億，這不禁讓人感到疑惑。

我認為《政治獻金法》是必須遵守的法律，也有其必要性。數十萬乃至幾百萬甚至上千萬不合規的現金，若未入政治獻金專戶或依法退還，無論是藏於床下還是作為公司收入，這些行為都屬於明確違法，並且在權力與金錢的平衡中喪失了道德底線。

回想2014年，我為柯醫師建置了線上政治獻金的電子金流系統，當時我真心認為柯醫師能成為新政治的典範，憑藉他的知名度，可以拒絕不明來源的金錢來運作團隊。然而，我親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓。難不成這是台灣政治常態！

誠然，您們的辛苦大家看在眼裡。日復一日的努力，無與倫比的毅力，從台大醫院出來的草台班子，到八年的北市團隊，甚至如今的第三大黨，這一切來之不易。但我不禁要問：為何您們身邊的人漸漸只剩在意名利，甚至連假帳都做得不堪入目的妖魔鬼怪？

儘管如此，我對柯醫師的感激之情仍深存心中。他的知遇之恩改變了我的人生，給了我全然不同的機遇。我從他身上看到了大人物的狠勁、毅力與努力，也因此對於理想的追求有了更深的認識。2014年的選舉，我甚至散盡家財、財富歸零地全力協助。即便對於太陽花運動的理念不完全認同，柯醫師仍選擇聽從年輕夥伴的建議，積極參與其中。而後開啟台灣的政治新頁！

回顧新冠疫情期間，無論柯醫師在政治攻防中如何應對，他對基層防疫的參與是無可否認的。在他的同意下，當台灣最需要疫苗時，我得以請求日本福岡九州的官方高層朋友，嘗試追加贈台疫苗。並在疫情爆發後，與專業夥伴建立電信足跡系統，這些努力對疫情防控確實發揮了作用。在市府內部的鬥爭與外界的政治紛擾中，柯市長並未切割夥伴與大家的貢獻，也未犧牲我們，這讓我與夥伴們感到萬幸。

回首這10年的政治之路，多少精英義士傾力支持，卻最終離去。看他樓起，看他宴客，看他樓塌，您們在權力與政治的漩渦中飛奔。可是，師母，學生忍不住想問：若您們選擇不收取不明來源的政治獻金、不將選舉補助款納入名下，而是像那些沒有背景的台北精英一樣，在退休後依然需要為孩子的教育與房貸與生活奮鬥，權力也許少一些，團隊也許少一些，生活也許苦一點，但或許一切會截然不同。那樣的話，我們現在或許還能自在地好好聚聚，彼此批評理念與方法。而您們的支持者，也不至於面臨露宿街頭的悲劇。

學生仍懷念過去一起努力的日子，那些日夜討論，追逐夢想的時光，至今仍深深刻在我的心裡。

延伸閱讀
柯文哲赴「新竹城隍廟」拜拜…隔天遭收押　網狂刷5星評論：顯靈了
河南男尋親…16年後才知「父親是假的」　結局超溫馨
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
刑事悍將牢裡過年！「大小便失禁、感染副睪炎」求交保
英23歲單親媽「8小時激戰620男」紀錄片爆紅　下場慘了
《未生》4人《魷魚遊戲2》重聚！　劇迷笑：公司狀況很差
早餐店「什麼品項」賺最大？　網點名它：老闆一問就知道
2歲兒不睡覺狂跳〈APT.〉！媽媽求救　Rosé道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12生肖周運勢排行！「牛、虎」事業、愛情、財運大豐收

親見錢被柯文哲帶回家！醫千字留言曝...質問陳佩琪：8年收入破億？

桃園稽查旅宿業者「一次性旅宿備品」　首波29家全符合規定

求婚4年女友　才知她是「單親媽」！眾人1原因挺分：別接盤

早餐店「什麼品項」賺最大？　網點名它：老闆一問就知道了

快訊／16:20南投縣竹山鎮規模3.7地震　7縣市有感

「台灣尚勇」小紅包來了！Q版3人物設計曝光...10萬份春節發送

爆柯P帶政治獻金回家！醫3點回應：或許是師母口中親友的紅包

用「您」卻被爸罵沒禮貌！他曝父子對話截圖　網笑：少加1句糟老頭

他羨慕別家公司「尾牙喝超嗨」還續攤！　一票搖頭：你這好多了

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

九頭身警花變「粉紅衛兵」　搶劫落網驚見傲人身材！

#朱立倫 聲援民眾黨1/11上街！ #柯建銘 ：藍白會變光棍黨

柯建銘預告大罷免潮來了　嗆雙罷：41區藍委全罷掉

EXO 2025年合體？ 張藝興曝：正在聊　#星光雲REELS

12生肖周運勢排行！「牛、虎」事業、愛情、財運大豐收

親見錢被柯文哲帶回家！醫千字留言曝...質問陳佩琪：8年收入破億？

桃園稽查旅宿業者「一次性旅宿備品」　首波29家全符合規定

求婚4年女友　才知她是「單親媽」！眾人1原因挺分：別接盤

早餐店「什麼品項」賺最大？　網點名它：老闆一問就知道了

快訊／16:20南投縣竹山鎮規模3.7地震　7縣市有感

「台灣尚勇」小紅包來了！Q版3人物設計曝光...10萬份春節發送

爆柯P帶政治獻金回家！醫3點回應：或許是師母口中親友的紅包

用「您」卻被爸罵沒禮貌！他曝父子對話截圖　網笑：少加1句糟老頭

他羨慕別家公司「尾牙喝超嗨」還續攤！　一票搖頭：你這好多了

12生肖周運勢排行！「牛、虎」事業、愛情、財運大豐收

佛光山桃園講堂寒冬送暖　3天送10萬杯臘八粥結緣

方文琳挺裘海正…短髮造型意外曝光　「凍齡素顏」網狂讚：高中生

刑事悍將牢裡過年！稱大小便失禁、感染副睪炎求交保　法官駁回

法航起飛後進入緊急狀態　氧氣罩落下飛返戴高樂機場

滿口蛀牙不在乎！阿嬤全身無力才知患「腦膿瘍」　恐怖X光照曝

艾瑞絲「搬家親手改造空屋」　吐槽房東愛裝傻：我就公主病有潔癖

追劇反應身心！醫曝「狗血劇」吸引力：邊看邊罵恐已成癮

新北12月房市交易增3.8%　林口、淡水、板橋最多！

陸力推「低空經濟」　大學搶設相關科系

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

生活熱門新聞

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

今「小寒」4禁忌做1事恐衰　3生肖最旺

新北高中生舉五星旗喊「省長賴清德」

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

女山友沒被丟包！資深登山客：隊友仍犯6大錯誤

嘲諷黃國昌憔悴「服喪嗎」　律師道歉了

春節9天假！國旅訂房率「跌破4成」Cheap秒懂

今彩539頭獎4注中獎　獎落雙北、高雄

明天變天「北東溼答答」　下波冷氣團急凍更久

爆柯P帶政治獻金回家！醫3點回應

超寵妻！薄瓜瓜曬自拍「甜摟許惠瑜」網讚爆

今轉雨！　明「強冷空氣」急凍7天

過年出國玩「1費用沒繳」恐限制出境！

499吉伊卡哇福袋　獎品寒酸到炸

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

濟航墜機前疑撞「10倍大鳥群」！驚悚畫面曝

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

砲灰！澤倫斯基：北韓軍2天「一個營」全滅

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼

狂嗑鮮蚵！20多歲男「一晚噴射30次」站不起來

人妻大方揪3P「只限女生」！丈夫爽80人斬

苗博雅嘲諷黃國昌憔悴　網洗版要求道歉

謝忻清空IG宣布新身分！　「與網紅前輩成為一家人」

苗博雅道歉了！對至親仙逝「感同身受」

柯2014年收現金未存專戶？陳佩琪發聲

25歲伴遊妹慘了！收7千陪玩吸到喪屍煙彈

震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳

蛇年2000元刮刮樂風向變了！　台彩「不能說的祕密」大解析

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面