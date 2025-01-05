親見錢被柯文哲帶回家！醫千字留言曝...質問陳佩琪：8年收入破億？

▲曾是柯文哲在台大醫院的學生、也是柯2014年競選台北市長時幹部的許富舜醫師，在陳佩琪臉書貼文下發布千字留言，不過隨即疑遭到陳佩琪刪除。（圖／翻攝FB／陳佩琪Peggy）

圖文／CTWANT

民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲因涉貪案再次被羈押禁見，民眾黨已決意在11日司法節舉行抗議，再度引發社會譁然。對此，曾是柯文哲在台大醫院的學生、也是柯文哲2014年競選台北市長時幹部的許富舜醫師，在陳佩琪臉書貼文下發布千字留言，提到他當年協助柯文哲建置線上政治獻金的電子金流系統，但卻親眼目睹「這些金額被帶回家」。看到如今柯、陳2人的近況，他不禁感嘆，不知2人是否想過為何當年傾力相助的精英義士們都一一遠去，身邊只剩下「連假帳都做得不堪入目的妖魔鬼怪？」他還表示，「學生仍懷念過去一起努力的日子，那些日夜討論，追逐夢想的時光。」只是如今一切都已隨著柯「在權力與政治的漩渦中飛奔」而遠去。

許富舜的這則貼文在網路上曝光後，瞬間引起許多網友關注，但疑似隨即遭到陳佩琪刪除，無法再看到。許多網友都在問：「許富舜醫師的留言在哪？」不過，該則留言已被許多網友截圖轉傳。前北市府市政顧問張益贍也轉貼了這則留言擷圖，表示許醫師與他一樣，都是在2014年柯文哲選戰中的輔選幹部，也是柯文哲的學生；他並在另則發文中援引起訴書內容，稱柏拉圖說：「有權力後如何行使，是衡量一個人最好的標準」，還標記：「十年不勝唏噓。」

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在張益贍貼文下，許富舜醫師也留言回應，「張益贍老大，你知道應該比我多，捐贈者、候選團隊、廠商3種選戰分級是你教我跟柯醫師的！我對2014團隊都是贊助！ 不過一直以來團隊的內鬥可兇了，您應該一直都是當事人！」

以下為許富舜醫師的原留言內容全文：

師母，您好：一切辛苦了。

學生對於您們的經濟狀況感到困惑。我記得當初從台大醫院送柯醫師進入政治圈時，您們夫妻同為公務人員與台北的社會精英醫生，家中有三個正在成長的孩子，開銷自然不小。加上您們的社經地位，省錢並非易事。然而，這些年來，您們不僅還清了3,000多萬的房貸，初步估算還負擔了10年內一家五口約3,000萬的家庭與教育支出，近日更能以4,500萬現金購屋，甚至銀行裡還存有4,000萬以上的存款。短短八年間，您們的收入似乎突破上億，這不禁讓人感到疑惑。

我認為《政治獻金法》是必須遵守的法律，也有其必要性。數十萬乃至幾百萬甚至上千萬不合規的現金，若未入政治獻金專戶或依法退還，無論是藏於床下還是作為公司收入，這些行為都屬於明確違法，並且在權力與金錢的平衡中喪失了道德底線。

回想2014年，我為柯醫師建置了線上政治獻金的電子金流系統，當時我真心認為柯醫師能成為新政治的典範，憑藉他的知名度，可以拒絕不明來源的金錢來運作團隊。然而，我親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓。難不成這是台灣政治常態！

誠然，您們的辛苦大家看在眼裡。日復一日的努力，無與倫比的毅力，從台大醫院出來的草台班子，到八年的北市團隊，甚至如今的第三大黨，這一切來之不易。但我不禁要問：為何您們身邊的人漸漸只剩在意名利，甚至連假帳都做得不堪入目的妖魔鬼怪？

儘管如此，我對柯醫師的感激之情仍深存心中。他的知遇之恩改變了我的人生，給了我全然不同的機遇。我從他身上看到了大人物的狠勁、毅力與努力，也因此對於理想的追求有了更深的認識。2014年的選舉，我甚至散盡家財、財富歸零地全力協助。即便對於太陽花運動的理念不完全認同，柯醫師仍選擇聽從年輕夥伴的建議，積極參與其中。而後開啟台灣的政治新頁！

回顧新冠疫情期間，無論柯醫師在政治攻防中如何應對，他對基層防疫的參與是無可否認的。在他的同意下，當台灣最需要疫苗時，我得以請求日本福岡九州的官方高層朋友，嘗試追加贈台疫苗。並在疫情爆發後，與專業夥伴建立電信足跡系統，這些努力對疫情防控確實發揮了作用。在市府內部的鬥爭與外界的政治紛擾中，柯市長並未切割夥伴與大家的貢獻，也未犧牲我們，這讓我與夥伴們感到萬幸。

回首這10年的政治之路，多少精英義士傾力支持，卻最終離去。看他樓起，看他宴客，看他樓塌，您們在權力與政治的漩渦中飛奔。可是，師母，學生忍不住想問：若您們選擇不收取不明來源的政治獻金、不將選舉補助款納入名下，而是像那些沒有背景的台北精英一樣，在退休後依然需要為孩子的教育與房貸與生活奮鬥，權力也許少一些，團隊也許少一些，生活也許苦一點，但或許一切會截然不同。那樣的話，我們現在或許還能自在地好好聚聚，彼此批評理念與方法。而您們的支持者，也不至於面臨露宿街頭的悲劇。

學生仍懷念過去一起努力的日子，那些日夜討論，追逐夢想的時光，至今仍深深刻在我的心裡。

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