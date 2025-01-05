最快9小時！陝港鐵路今通車　創新「飛機版商務艙」要價1.6萬元

▲ 陝港高鐵2025年1月5日通車，打通大西北到港交通路線 。（圖／翻攝中新網直播）

記者任以芳／綜合報導

大陸「京港鐵路」開通後，「陝港鐵路」今（5）日正式發車直達香港高鐵，陸媒也搶先曝光「首發」列車外觀與內裝。相較於標準版復興號動車組，該列車做全新升級，把飛機商務艙搬到高鐵車廂，一張車票要價1.6萬台幣，至於從西安北到香港西九龍最快近9小時到香港。

陝西今5日首開直達香港高鐵，「陝港高鐵」開始實現每日雙向對開，縮短西北與香港的距離。《中新網》西安站今特地開直播介紹發車情況，不少旅客都是去香港探望孩子，認為不用花時間跑機場，該列車十分方便，直接到到香港市區西九龍，班次選擇性多。

許多大陸網友也熱烈討論大西北終於有高鐵到香港，完美實現「上午吃西安肉夾饃，傍晚買香港菠蘿包」。漫遊旅行也很方便，雖然票價貴一些，可以看沿途風景，車上還能點外賣送上車廂，超級方便。

▲ 陝港高鐵今5日通車，一等座車廂相較傳統車廂做升級。（圖／翻攝 西安日報）

《西安日報》昨4日也提前曝光首發列車樣貌與內裝，位於大陸鐵路西安局集團有限公司西安動車段，西安北站至香港西九龍站的列車將採用CR400BF-Z型復興號智能動車組。

該車外觀塗色採用傳統文化中的「龍鳳呈祥」主題，銀灰色車身前是「龍形」車頭，相較於標準版復興號動車組，CR400BF-Z型動車組進行了全面升級。車廂頂部設置29英吋寬屏電視，可左右分屏同時顯示。單車廂自動廣播音量可調節，娛樂音頻、衛生間內語音提示均可實現靜音功能。

▲ 陝港高鐵把飛機頭等商務座設計搬來高鐵車廂。（圖／翻攝 西安日報）

大陸高鐵座位分三種座位，新車廂的商務座「創新包間」更隱私性，有電視螢幕、手機無線充電、化妝鏡等；一等座座椅頭部靠墊頭枕增加上下調節功能，座椅下方有電動可調節腿靠；二等座的座椅背後新增USB接口。該列車最大突破，4號車廂和12號車廂終於有無障礙設施車廂，配備了無障礙衛生間、輪椅放置區、盲文指示。

價格部分（加上換乘），商務座3610元（單位：人民幣，同下），換算約台幣1.6萬台幣；一等座約1800元左右，台幣是8千；二等座平均1200元左右，換算台幣6千元。相較西安到香港直飛或轉機，最便宜大約800元到1200元。

「陝港高鐵」票價雖然偏貴，一天有8個班次，比起轉機航班耗費9到19小時不等，「陝港鐵路」中午12點25分班次最快，大約耗費8時57分可以抵達香港。其他班次平均耗時10個多小時，若中間換乘最長18小時，但後者票價相對便宜。

據了解，首發列車的乘務組也經過專門英語和粵語的培訓，同時還學習了廣深港線路的規章差異。針對處理旅客票務和一些應急救援方面的細節，應用在未來更好的服務旅客。

▼ 西安北站至香港西九龍站的列車採用CR400BF-Z型復興號智能動車組。（圖／翻攝 西安日報）