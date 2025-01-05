　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

最快9小時！陝港鐵路今通車　創新「飛機版商務艙」要價1.6萬元

▲▼ 陝港高鐵2025年1月5日通車，打通大西北到港交通路線 。（圖／翻攝 西安日報、中新網直播）

▲ 陝港高鐵2025年1月5日通車，打通大西北到港交通路線 。（圖／翻攝中新網直播）

記者任以芳／綜合報導

大陸「京港鐵路」開通後，「陝港鐵路」今（5）日正式發車直達香港高鐵，陸媒也搶先曝光「首發」列車外觀與內裝。相較於標準版復興號動車組，該列車做全新升級，把飛機商務艙搬到高鐵車廂，一張車票要價1.6萬台幣，至於從西安北到香港西九龍最快近9小時到香港。

陝西今5日首開直達香港高鐵，「陝港高鐵」開始實現每日雙向對開，縮短西北與香港的距離。《中新網》西安站今特地開直播介紹發車情況，不少旅客都是去香港探望孩子，認為不用花時間跑機場，該列車十分方便，直接到到香港市區西九龍，班次選擇性多。

許多大陸網友也熱烈討論大西北終於有高鐵到香港，完美實現「上午吃西安肉夾饃，傍晚買香港菠蘿包」。漫遊旅行也很方便，雖然票價貴一些，可以看沿途風景，車上還能點外賣送上車廂，超級方便。

▲▼ 陝港高鐵2025年1月5日通車，打通大西北到港交通路線 。（圖／翻攝 西安日報、中新網直播）

▲ 陝港高鐵今5日通車，一等座車廂相較傳統車廂做升級。（圖／翻攝 西安日報）

《西安日報》昨4日也提前曝光首發列車樣貌與內裝，位於大陸鐵路西安局集團有限公司西安動車段，西安北站至香港西九龍站的列車將採用CR400BF-Z型復興號智能動車組。

該車外觀塗色採用傳統文化中的「龍鳳呈祥」主題，銀灰色車身前是「龍形」車頭，相較於標準版復興號動車組，CR400BF-Z型動車組進行了全面升級。車廂頂部設置29英吋寬屏電視，可左右分屏同時顯示。單車廂自動廣播音量可調節，娛樂音頻、衛生間內語音提示均可實現靜音功能。

▲▼ 陝港高鐵2025年1月5日通車，打通大西北到港交通路線 。（圖／翻攝 西安日報、中新網直播）

▲ 陝港高鐵把飛機頭等商務座設計搬來高鐵車廂。（圖／翻攝 西安日報）

大陸高鐵座位分三種座位，新車廂的商務座「創新包間」更隱私性，有電視螢幕、手機無線充電、化妝鏡等；一等座座椅頭部靠墊頭枕增加上下調節功能，座椅下方有電動可調節腿靠；二等座的座椅背後新增USB接口。該列車最大突破，4號車廂和12號車廂終於有無障礙設施車廂，配備了無障礙衛生間、輪椅放置區、盲文指示。

價格部分（加上換乘），商務座3610元（單位：人民幣，同下），換算約台幣1.6萬台幣；一等座約1800元左右，台幣是8千；二等座平均1200元左右，換算台幣6千元。相較西安到香港直飛或轉機，最便宜大約800元到1200元。

「陝港高鐵」票價雖然偏貴，一天有8個班次，比起轉機航班耗費9到19小時不等，「陝港鐵路」中午12點25分班次最快，大約耗費8時57分可以抵達香港。其他班次平均耗時10個多小時，若中間換乘最長18小時，但後者票價相對便宜。

據了解，首發列車的乘務組也經過專門英語和粵語的培訓，同時還學習了廣深港線路的規章差異。針對處理旅客票務和一些應急救援方面的細節，應用在未來更好的服務旅客。

▼ 西安北站至香港西九龍站的列車採用CR400BF-Z型復興號智能動車組。（圖／翻攝 西安日報）

▲▼ 陝港高鐵2025年1月5日通車，打通大西北到港交通路線 。（圖／翻攝 西安日報、中新網直播）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
醫生爆「親眼見到這些金額被帶回家」　陳佩琪發聲！
46歲男「尾牙拚酒」陳屍廁所！　醫曝5大禁忌：切勿飯後抽菸
明起全台降溫！　最凍時間曝
北韓軍2天「一個營隊」全滅！　驚悚遺照曝光
根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝光　營養師：都死翹翹了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港府聘前文匯報總編輯吳明　任政務司長高級特別助理

最快9小時！陝港鐵路今通車　創新「飛機版商務艙」要價1.6萬元

香港財政赤字高於預期　港府加強「節流」

所有店員都是賊！大型超市被偷近千萬商品半年倒閉...傻眼手法曝

陸央行宣布擇機降準降息　專家預估：今年將多次降準

前解放軍「頂級」無人機專家輕生　傳創業網貸被狠逼債　

陸女學生出門「忘關1電器」住宅燒到焦黑　母親無奈：我天天都提醒

陸32歲女腹部異常腫大　就醫才知「體內睪丸長20公分腫瘤」

河南跨年夜「氫氣球連環爆炸」！火光瞬間衝出　民眾嚇壞逃竄

生於光緒年間！福建123歲人瑞元旦過世　一輩子沒住過院

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

九頭身警花變「粉紅衛兵」　搶劫落網驚見傲人身材！

#朱立倫 聲援民眾黨1/11上街！ #柯建銘 ：藍白會變光棍黨

柯建銘預告大罷免潮來了　嗆雙罷：41區藍委全罷掉

EXO 2025年合體？ 張藝興曝：正在聊　#星光雲REELS

港府聘前文匯報總編輯吳明　任政務司長高級特別助理

最快9小時！陝港鐵路今通車　創新「飛機版商務艙」要價1.6萬元

香港財政赤字高於預期　港府加強「節流」

所有店員都是賊！大型超市被偷近千萬商品半年倒閉...傻眼手法曝

陸央行宣布擇機降準降息　專家預估：今年將多次降準

前解放軍「頂級」無人機專家輕生　傳創業網貸被狠逼債　

陸女學生出門「忘關1電器」住宅燒到焦黑　母親無奈：我天天都提醒

陸32歲女腹部異常腫大　就醫才知「體內睪丸長20公分腫瘤」

河南跨年夜「氫氣球連環爆炸」！火光瞬間衝出　民眾嚇壞逃竄

生於光緒年間！福建123歲人瑞元旦過世　一輩子沒住過院

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

快加油！明起汽、柴油雙漲0.1元　92無鉛每公升28.7元

港府聘前文匯報總編輯吳明　任政務司長高級特別助理

高雄仁武房價穩定　在地：實登價釋出「接手力道強」

只有平日午間限定！開箱京都隱藏版「生牛舌蛋黃丼飯」爽度滿分

交往近6年分手！她被前男友討40萬元　網傻眼：度量那麼小

「雙罷」破賴清德和解假面　李彥秀：柯建銘要證明立院他說了算

《魷魚2》李政宰「拍攝10月身心超崩潰」：比禁慾還節制　被爆一集酬勞3千萬

蟻人10顆三分轟53分還是輸　美媒：灰狼交易掉唐斯倒退好幾年

鴨霸！台中公車疑為超車擦撞女騎士　對向男騎士也險遭撞

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

大陸熱門新聞

生於光緒年間！福建123歲人瑞元旦過世

陸女學生出門忘關1電器　住宅燒到焦黑

跨年夜「氫氣球連環爆炸」！陸民眾逃竄

陸32歲女腹腫　就醫才知體內睪丸長腫瘤

見饒慶鈴　宋濤：一家人有事好商量、有困難守望相助

河北菜市場大火　已8死15傷

謎！前解放軍「頂級」無人機專家輕生　

陸出現「付費上班」　失業族付130元假裝工作

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

饒慶鈴見宋濤　舉這首加拿大歌曲比喻兩岸關係

所有店員都是賊！大型超市被偷近千萬商品半年倒閉

陸推出「反腐大片」　落馬官員對鏡頭懺悔

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

陸男童得A流狂咳10天　意外「咳出腹肌」　

更多熱門

相關新聞

助力春耕順利展開　花蓮南區2便道即將通車

助力春耕順利展開　花蓮南區2便道即將通車

為配合春耕需求及農機具便捷通行，日前花蓮縣長徐榛蔚會同鄉長江東成巡視崙天便道與明里便道工程進度，在全力趕工之下，崙天便道將於15日通車，而明里便道將於20日正式通車。

中橫西寶路段邊坡坍方　今晨完成清坍搶通放行

中橫西寶路段邊坡坍方　今晨完成清坍搶通放行

台灣好行溪頭線增大里霧峰路線

台灣好行溪頭線增大里霧峰路線

蘇花改下清水橋重建完工　取消平日管制

蘇花改下清水橋重建完工　取消平日管制

花蓮富里明里及崙天便橋趕工　春節前通車

花蓮富里明里及崙天便橋趕工　春節前通車

關鍵字：

陝港高鐵通車

讀者迴響

熱門新聞

狂嗑鮮蚵！20多歲男「一晚噴射30次」站不起來

苗博雅嘲諷黃國昌憔悴　網洗版要求道歉

濟航墜機前疑撞「10倍大鳥群」！驚悚畫面曝

謝忻清空IG宣布新身分！　「與網紅前輩成為一家人」

苗博雅道歉了！對至親仙逝「感同身受」

震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

得肺腺癌還負債百萬房租劉謙淒涼近況曝

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼

生於光緒年間！福建123歲人瑞元旦過世

25歲伴遊妹慘了！收7千陪玩吸到喪屍煙彈

台灣最便宜的「7人座TOYOTA MPV」買不到了

今「小寒」4禁忌做1事恐衰　3生肖最旺

蘋果今年將推「5款iPhone」！　最便宜、史上最薄機型都上架

蛇年2000元刮刮樂風向變了！　台彩「不能說的祕密」大解析

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面