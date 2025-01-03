男借1萬不滿債主「酸言討債」　怒買西瓜刀砍臉...路人也遭殃

▲蔡姓男子(紅圈）因不滿被酸言酸語討債，持西瓜刀砍殺對方以及路人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同區哈密公園在3日上午9時許，發生2名年過60的男子在路邊爭執，其中1人還跑去五金行買刀揮砍，導致對方臉部劃傷流血，經過路人勸架才罷手，路人也無故遭砍傷手臂，警方在附近逮捕砍人的嫌犯，嫌犯坦承不滿借錢被催討，還酸言酸語甚至「扒頭」，才會一時氣憤持刀傷人。

警方調查，61歲的蔡姓男子與74歲的林姓男子，3日上午9時許，因蔡不滿向林借1萬元，但是卻被對方酸言酸語追討，甚至還不禮貌的「扒頭」，導致蔡姓男子盛怒之下，跑去五金行買西瓜刀。

蔡姓男子持西瓜刀跑回哈密公園，持刀追砍林姓男子，導致林姓男子臉頰有刀傷，有張姓路人見狀也立刻上前群架，導致右手臂也被西瓜刀劃傷，警方獲悉後抵達現場，但砍人的蔡也逃之夭夭。

警方在附近尋找，發現1名機車騎士身上有血跡，攔查後卻認為涉嫌砍人的蔡姓男子，最後於置物箱內查獲西瓜刀、染血外套，當場依規定將人逮捕，訊後依照傷害罪嫌送辦。

警方指出，雙方原本為朋友關係，因為1萬元的債務引起糾紛，認為「明明過去借了這麼多次都有還，怎麼一直催討？」，還頻頻酸言酸語，氣憤持刀砍人。