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令和7年！日本皇居今「新年一般參賀」　天皇祈福提及能登半島強震

▲▼德仁天皇夫婦、明仁上皇夫婦、秋篠宮文仁親王一家出席新年一般參賀，站在長和殿陽台向民眾揮手致意。（圖／路透）

▲德仁天皇夫婦出席新年一般參賀，站在長和殿陽台向民眾揮手致意。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

全球迎來2025年新年，而日本也迎來令和7年。為此，日本皇居睽違2年，今（2）日再度舉行新年一般參賀，也是睽違5年不再限制入場人數，德仁天皇與皇后、上皇明仁夫婦以及秋篠宮一家站在長和殿陽台，笑著向聚集在東庭的民眾揮手致意。其中，德仁天皇在新年致詞時提到去年元旦時發生的能登半島強震。

根據《日本放送協會》，日本東京都2日早晨晴空萬里、天空一片湛藍，上午9時就有多達1萬3000名民眾從皇居正門通過二重橋，朝著宮殿的方向移動，由於去年元旦時石川縣能登半島發生強震，因此當時取消新年一般參賀，直到今年才又再度開放民眾參加。

▼明仁上皇夫婦出席新年一般參賀。（圖／路透）

▲▼德仁天皇夫婦、明仁上皇夫婦、秋篠宮文仁親王一家出席新年一般參賀，站在長和殿陽台向民眾揮手致意。（圖／路透）▲▼德仁天皇夫婦、明仁上皇夫婦、秋篠宮文仁親王一家出席新年一般參賀，站在長和殿陽台向民眾揮手致意。（圖／路透）

▲秋篠宮文仁親王一家出席新年一般參賀，站在長和殿陽台向民眾揮手致意。（圖／路透）

德仁天皇與皇后、長女愛子公主、明仁上皇夫婦，以及秋篠宮的文仁親王、紀子妃、次女佳子公主站在陽台，笑著向民眾揮手致意。至於秋篠宮的悠仁親王，則因為預計今年春季舉行成年儀式，因此沒有出席。

德仁天皇表示，「恭賀新年到來。能夠和大家一起慶祝新的一年，感到非常高興。另一方面，去年元旦所發生的能登半島地震，以及在各地引發的暴雨和災害，令我想起還有許多人在災後過著辛苦的生活。儘管曾經發生各種嚴重的災害，但我仍然期望大家今年能夠度過平安的一年。在新年之初，我也為我國（日本）和世界各國民眾的幸福祈禱。」

▲▼德仁天皇夫婦、明仁上皇夫婦、秋篠宮文仁親王一家出席新年一般參賀，站在長和殿陽台向民眾揮手致意。（圖／路透）

▲▼日本皇居今年開放新年一般參賀，高達1萬300人參加。（圖／路透）

▲▼德仁天皇夫婦、明仁上皇夫婦、秋篠宮文仁親王一家出席新年一般參賀，站在長和殿陽台向民眾揮手致意。（圖／路透）

另外，日本皇居昨（1）日也舉行新年祝賀之儀，德仁天皇與皇后上午11時在正殿松之間接受其他皇族成員、內閣總理大臣石破茂等人的新年祝賀，眾議院議長額賀福志郎（自民黨）、參議院議長關口昌一（自民黨）代表參眾兩院議員出席，向天皇致上新年問候。

對此，德仁天皇為國民的幸福、國家的發展祈福。

另外，日本曾於1945年（昭和20年）8月15日宣布戰敗，今年為戰後80年紀念。為此，德仁天皇與皇后研擬今年以內出訪廣島縣、長崎縣、沖繩縣，包括預計9月舉行的「國民文化祭」，以撫慰原爆死者之靈。不過，日本宮內廳也指出，目前出訪地點、時間仍在進行調整。

據悉，美軍先後在廣島、長崎投下原子彈，光是當年就有21萬人死亡，至於沖繩縣則是爆發激烈的地面戰，導致20萬人以上慘烈犧牲。

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