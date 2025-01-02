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戴資穎元旦感性發文！認「去年有許多難過回憶」：不會忘記流的淚

▲戴資穎。（圖／戴資穎IG）

▲台灣羽球天后戴資穎。（圖／戴資穎IG）

圖文／CTWANT

台灣羽球天后戴資穎10月申請「排名保護」，至少3個月不會出賽，上月4日她突然透露左膝要開刀，近況引發關注。昨（1）2025年元旦時，戴資穎也在社群吐露心聲，指「2024有許多難過的回憶…我想我不會忘記這一年所流下的淚水」，希望在新的一年，大家都能朝著期望中的自己前進，「不跟誰比，只做自己」。

戴資穎昨在社群發文，「2024有許多難過的回憶…我想我不會忘記這一年所流下的淚水」，也不會忘記在奧運期間認識的朋友們，「能夠認識你們真的是2024最開心的事！！所以2024.12.31我們又一起跨年到了2025！！！」

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戴資穎說，「謝謝有愛我的家人，謝謝幫助我的所有人，謝謝陪伴我走過這一切的你們。謝謝最後一次台北公開賽來看比賽的大家，讓我雖然拖著疲憊的身體，卻依然開心自己選擇站在場上！！因為是2025.1.1所以照片都是開心的。新年快樂，願2025的大家，都能朝著期望中的自己前進，不跟誰比，只做自己！」

據了解，戴資穎原本預計在本季賽事結束後要退役，因受到膝傷影響，在巴黎奧運、台北公開賽都沒能站上頒獎台，讓不少球迷感到惋惜。去年10月，小戴為專心養傷申請排名保護，並於12月透露將開刀治療左膝，「我也是考慮了很久，但還是希望可以為以後的生活著想來根治膝蓋問題，只是開完刀至少也要先休息幾個月了。」

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