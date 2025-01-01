跨長江鋼鐵巨龍正式通車　「寧揚長江大橋」南京到揚州最快6分鐘

▲ 寧揚長江大橋今通車 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

號稱跨越長江鋼鐵巨龍正式通車！江蘇交通控股有限公司消息今（1日）指出，上午8時18分，寧揚長江大橋正式通車運營，這座橫跨長江的鋼鐵巨龍，將成為連接南京與揚州兩地的重要紐帶，大橋主塔設計結合南岸龍潭、北岸龍山的文化意象，採用「二龍戲珠」景觀造型。

綜合陸媒報導，今天（1）日上午8時，寧揚長江大橋正式通車。作為大陸高速G9904南京都市圈環線高速公路的重要組成部分，這座大橋連接南京、揚州兩座城市，從南京龍潭到揚州儀徵最快只要6分鐘，到揚州主城區也只需半小時，交通更便利。

寧揚長江大橋於2019年2月開工，大橋長4963米，按雙向六車道高速公路標準建設，設計時速達100公里，主橋採用主跨1560米的鋼箱梁懸索橋設計一跨過江。

「寧揚長江大橋跨度規模位居世界前列，具備建造精度高、超長度、高精度、大重量等特點，由此也對建設精細化、智能化提出很高要求。」中交二公局項目負責人艾國清指出。

艾國清介繼續介紹，以懸索橋最核心的承力構件主纜為例，此橋採用了世界首創的纜內送氣方式，在主纜中心位置敷設一根長約2800米、直徑6釐米的鋅鋁合金通氣管，直接從主纜內輸送乾空氣，實現主纜全斷面除濕，有效減少外表面空氣壓入產生的氣流組織死角。

大橋主塔設計結合南岸龍潭、北岸龍山的文化意象，採用「二龍戲珠」景觀造型，懸索橋流暢的線型在寬闊的江面獨具美感，實現了大橋建設與生態環境的和諧發展。