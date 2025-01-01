「華龍一號」漳州核電一號機組投入商轉

▲「華龍一號」漳州核電一號機組。（圖／翻攝漳州核電）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「華龍一號」核電基地的漳州核電一號機組1月1日完成長達168小時的滿功率連續運行考核，正式投入商業運轉。

根據《新華社》報導，漳州核電基地是「華龍一號」批量化建設的始發地，規劃建設6台百萬千瓦級「華龍一號」核電機組，其中4台機組已開工建設，安全質量均處於良好受控狀態。

漳州核電1號機組於2019年10月16日開工建設，是中核集團投資建設的第五台「華龍一號」核電機組，歷經1800多個日夜，數萬名核工業建設者參與建設，在確保安全質量的前提下，順利完成機組土建、安裝、調試、裝料、併網發電等重要里程碑，成功投入商業運行。

報導指出，「華龍一號」是大陸具有完整自主知識產權的三代核電技術，滿足全球最高安全標準，被譽為「國之重器」及「國家名片」。目前，「華龍一號」已成為全球在運在建機組總數最多的三代核電技術。

「華龍一號」每台核電機組每年發電超100億度，能夠滿足中等發達國家100萬人口的年度生產和生活用電需求；同時相當於每年減少標準煤消耗312萬噸、減少二氧化碳排放816萬噸，相當於植樹造林7000多萬棵。

中核國電漳州能源有限公司位於福建省漳州市雲霄縣，負責漳州核電、雲霄抽水蓄能等清潔能源項目的開發、建設和運營，基地建成後，預計年發電量可達635億度，將成為福建省實現碳達峰和碳中和目標的新發展引擎。