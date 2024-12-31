設局偷錄球星不雅片勒索　UBA前經紀人二審加重判4年！不准易科

▲劉姓男子曾受訪喊冤，但高院不採信，加重改判有期徒刑4年。（圖／記者張君豪攝）

記者吳銘峯／台北報導

警方2020年間獲報，指稱有籃球球星的不雅影片遭人偷錄後，被人勒索。檢警循線查出曾任UBA大專籃球聯賽經紀人的壯漢劉維霖，他設局拍下多名高中球星的不雅照片、影片，藉以勒索、恐嚇，一審將劉男判刑2年8月，得易科罰金。案經上訴，二審加重改判有期徒刑4年。

刑事局在2020年間發布聲明，宣稱接獲台灣職業籃球P+聯盟某球星報案，指對方偷錄下他的視訊不雅影片，而後以影片向他勒索。檢警循線逮捕曾有架設色情網站的前科的香港籍余姓男子，另外也查出劉男涉案。

其中劉男涉案部分，檢方指出，他曾任UBA大專籃球聯賽經紀人，與多名球星間有許多接觸。但他從2020年4月起，在同志、色情、論壇等網站內，蒐集國內職籃等各類運動員遭側錄偷拍的私密影片，然後向球員遊說可代為防止影片外流，藉此要脅球員提供原味束褲、襪子給他去賣錢。

另外劉男也從事俗稱網路釣魚漁夫的手法，假扮正妹與被害人用LINE或SKYPE聊天視訊，被害人上當後，趁機側錄他們的不雅影片，總計有20多名未滿18歲的HBL高中籃球聯賽的球星上當，遭側錄下不雅影片。其中有一名HBL球星遭他恐嚇，要把影片交給教練，被害人當心無法上場影響升學，遂同意與劉男見面；沒想到劉男見面後，竟邀約對方一起泡溫泉，想藉機側錄被害人的不雅影片，但被害人並未答應。全案經檢方查證屬實後，提起公訴。

劉男一審遭認定犯下24個「散布少年為猥褻行為之電子訊號罪」，處有期徒刑2年8月，得易科罰金。案經上訴，二審高等法院於31日宣判，高院認為劉男行為十分可惡、犯後態度不佳，因此加重改判有期徒刑4年，不得易科罰金。若判刑定讞，劉男須入獄服刑。至於架設色情網頁的余男，去年已遭判刑3年定讞。