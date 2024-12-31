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日本新冠、流感疫情燒！關東等3區最嚴重　防疫醫揭赴日預防2重點

▲▼疾管署疫情週報，防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情週報，防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

日本新冠、流感疫情嚴峻，新冠已經連續五周上升，又以關東、東北、北海道等區域病例增加最為顯著。然而國人赴日頻繁，疾管署防疫醫師林詠青提醒，這兩項疾病都有疫苗可以預防，且明年元旦開始，公費流感疫苗擴大全民施打，新冠疫苗則另外提供Novavax的JN.1疫苗可選擇，然而接種後要2周才可以產生完整保護力，若農曆春節假期想前往的民眾建議儘早完成接種。

▲▼日本近期新冠、流感疫情嚴重。（圖／疾管署提供）

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▲日本近期新冠、流感疫情嚴重，病例快速竄升。（圖／疾管署提供）

不少人正在日本準備迎接跨年，接下來還有農曆春節假期，近期將前往日本的民眾會越來越多，一定要注意當地疫情。林詠青指出，日本目前不管是流感或者是新冠，疫情都相當嚴峻，要前往當地最好先完成新冠JN.1疫苗與流感疫苗的接種，在人潮擁擠處要戴口罩。

在疫苗方面，林詠青表示，國內自明年1月1日起，公費流感疫苗將擴大提供全國滿6個月以上尚未接種的民眾（具中華民國國民身分，或持有居留證之外籍人士）接種直至疫苗用罄止；新冠疫苗方面，原先就有提供Moderna JN.1疫苗，目前數量充足，另明年1月1日起提供開放Novavax JN.1疫苗可選擇，優先提供不適合接種mRNA疫苗者接種。

林詠青指出，因為接種疫苗之後還需兩周時間來產生保護力，民眾如果想在春節期間到日本旅遊，下周一定要完成接種，才能在出去玩的時候已經有足夠的保護力了。

林詠青建議，避免呼吸道疾病傳播，在人潮擁擠處要戴口罩，雖然戶外空氣流通處情況較好，但跨年活動人與人距離比較近，最好戴口罩並注意手部衛生。

▲▼明年1月1日起，公費流感疫苗開放全民接種。（圖／疾管署提供）

▲▼明年1月1日起，公費流感疫苗開放全民接種（上），新冠疫苗增加提供Novavax的JN.1疫苗。（圖／疾管署提供）

▲▼明年1月1日起提供滿12歲以上民眾接種Novavax JN.1疫苗。（圖／疾管署提供）

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