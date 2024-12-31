喜迎亞冬會　東北虎吉祥物「濱濱」、「妮妮」萌翻哈爾濱街頭

記者陳冠宇／哈爾濱報導

2025年亞洲冬季運動會（簡稱亞冬會）明年2月7日至14日將在哈爾濱登場，在賽事倒數一個月之際，寓意「哈爾濱歡迎您」的吉祥物「濱濱」、「妮妮」頻繁出現，不只萌翻大人小孩，也為街頭注入濃濃的賽事氛圍。

本屆亞冬會吉祥物是一對可愛的東北虎，濱濱代表冰上運動，身穿冬季運動服，戴著紅圍巾、藍手套，腳穿冰刀。腳下踩滑板的妮妮代表雪上運動，身穿中國民間傳統毛領節慶紅襖。

▲哈爾濱街頭時常可見濱濱、妮妮的身影。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

濱濱名字取自「哈爾濱」，妮妮取自「您」的讀音，兩個名字寓意「哈爾濱歡迎您」。有趣的是，它們不是完全虛擬的創作，而是以2023年9月出生於黑龍江東北虎林園的兩隻可愛的小東北虎為原型進行設計。

隨著亞冬會的接近，《東森新媒體ETtoday》記者近日親訪哈爾濱街頭，隨處都可見濱濱、妮妮的身影。在寒冷的松花江畔，一座大型雪雕正在加緊趕工，雪雕工人、工程車穿梭其中，儘管尚未建造完成，卻已可看出濱濱、妮妮將是雪雕主角。

濱濱、妮妮還現身於重要景區，於哈爾濱知名的商業街「中央大街」上，除了有不可或缺的亞冬會吉祥物紀念品商店、吉祥物雕塑，濱濱人偶也與遊客進行互動，萌樣讓大人小孩搶著合影。夜間的濱濱、妮妮燈飾，更預告亞冬會的開幕一步步接近。

吉祥物創作團隊負責人、北京清華大學美術學院視覺傳達設計系主任陳磊表示，濱濱更多是承擔宣傳冰雪文化的功能；而妮妮則承載著對哈爾濱本土人文的表達，讓人一看到這只「虎妞」，就能想到哈爾濱接地氣的地域文化。

2022年北京冬季奧運會期間，吉祥物「冰墩墩」爆紅，將貓熊形象與富有超能量的冰晶外殼相結合，整體形象酷似太空人，相關產品屢屢售罄。本屆亞冬會的濱濱、妮妮能否再創「銷冠」（銷售冠軍）奇蹟，值得繼續觀察。