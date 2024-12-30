機車界的雙料冠軍！滿意度調查結果大揭密

消費中心／綜合報導

2024年12月，ETtoday民調雲針對18～29歲男性消費者進行了一項「機車外型與性能吸引力調查」。調查結果揭示，消費者在選擇機車時，外型設計（71.9%）與馬力表現（41.1%）是最重要的考量因素。其中，特別偏愛「酷炫／有個性」的設計，高達48.4%的受訪者將此視為理想機車外型。此外，在操控性能上，安全煞車反應（77.8%）和過彎穩定性（76.6%）表現尤為關鍵，緊隨其後的是加速反應（71.1%）。而在動力表現中，年輕騎士對於駕駛流暢性（64.9%）和 高扭力加速（55.5%）的需求同樣不容忽視。





年輕男性的用車需求高度集中於安全性與操控穩定性，調查顯示，ABS煞車系統（84.7%）是選擇機車時最受重視的配備，其次是循跡防滑系統（76.4%）和零後仰懸吊系統（57.0%）。在這些評價指標上，SYM JET系列展現了非凡的優勢。SYM車主對過彎靈活性（76.6%）和加速平順度（71.1%）的滿意度顯著高於其他品牌用戶，證明其在操控性能與駕馭流暢度上的出色表現。





作為SYM JET系列中的明星車款，JET SL+憑藉時尚設計與卓越性能，在本次調查中脫穎而出，成為年輕男性的最愛車款（33.3%）。JET SL+以「控.制.馭」三項主軸為核心，利用賽事奪冠經驗，進行全面的升級進化。

1.操控靈活：輕量化結構與短軸距設計提供卓越的彎道靈活性，讓駕駛者輕鬆應對城市街道與狹窄道路。

2.安全制動性能：配備升級版ABS煞車系統和TCS循跡防滑功能，並搭載MAXXIS R1N性能胎，進一步強化抓地力與煞車表現，應對緊急狀況更安心。



3.卓越駕馭享受：升級至158c.c水冷引擎，兼具高馬力與大扭力，不僅起步迅速，更在加速時保持流暢順滑。





調查結果進一步顯示，年輕男性對SYM JET SL+的偏愛源於其結合了「馬力表現」與「車身輕巧駕駛方便」的雙重優勢。外型帥氣（73%）則是其最吸引人的特色，SYM JET SL+將其在TSR賽事中獲得的冠軍經驗帶入實際產品設計，實現全面進化，不僅是車手在TSR賽場上屢創佳績的信賴選擇；在銷售市場中，更以兼具外型與性能的優勢，穩居年輕族群的心目中首選，名副其實的成為街頭與賽道的雙料冠軍。