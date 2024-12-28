自小客車碰倒2機車！扶起才走人　少做「這件事」仍挨罰

記者鄧木卿／台中報導

台中市27歲鄭姓男子日前路邊停車駛離時，車頭不慎撞倒2輛機車，雖然鄭男下車將2車扶起後才駛離，但還是接到警方傳喚說明，並吞下至少1千元罰單，原來，他沒有報警也沒有留下連絡方式。警方表示，這種情形很常發生，呼籲車主如果當下沒空打電話報警，至少要留電話，讓被害人找得到。

▲▼1輛自小客車不慎撞倒機車，雖然扶起後才離開仍然挨罰，因為車主沒有馬上報警。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第五分局交通分隊日前獲報，北屯區祥順路2段巷道內有機車被撞倒，21歲楊男和21歲曾男表示，他們的機車早上有停好，但下午要牽車時發現機車受損，且有被移動痕跡。

經交通分隊警員吳政哲調閱監視器，根據紅色自小客車車牌傳喚車主鄭男到案說明，他說，車輛停放處為斜坡，要開出時有倒車，但斜坡太滑，車子往前滑行不慎撞倒機車，不是自己的駕駛問題，當時有下車查看認為沒事，所以扶起機車後就離去。

警方表示，鄭男違規事證明確，依據道路交通管理處罰條例第62條規定「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上、3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」

警方補充，多數車主撞倒機車後，以為將機車扶起就沒事，其實是錯誤的，因為肇事是事實，車主如果馬上報警，就不會有罰單和扣照問題，若有留連絡方式且找得到人，頂多有罰單，呼籲車主多加留意，以免觸法。