日本2024開年不平靜！能登地震、羽田空難　再爆小林製藥毒紅麴

▲羽田機場1月2日發生日本航空客機與海上保安廳定翼機相撞事故。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本2024年元旦發生規模7.6強震，重創石川縣能登地區，一共造成260人死亡、1291人受傷、19人受傷，震驚國際。沒想到隔日1月2日又發生一架原定前往災區救災的海上保安廳航機在羽田機場與日航客機相撞的意外，該起事故也造成海保機上5名隊員死亡。同月，小林製藥接獲首例毒紅麴病例，整起事件直到3月才對外曝光，並出現死亡案例，截至8月已造成104人死亡，上千人因腎臟疾病送醫。

▲日本石川縣能登地震，輪島市災情慘重。（圖／達志影像／美聯社）



令和6年能登半島地震

日本石川縣能登地區1日下午4時6分發生規模5.7地震，震源深度僅10公里，最大震度5強，多處出現劇烈搖晃。隨後下午4時10分又再次發生地震，深度極淺，起初測得規模達7.4，最大震度為7，隨後規模上修至7.6。氣象廳也發布海嘯警報。

位於震央的石川縣能登地區災情慘重，其中輪島市最為嚴重，瞬間淪為人間煉獄，不但有至少200棟民宅倒塌燒毀，輪島朝市更是陷入火海，燃燒長達十多個小時。受到強震影響，能登機場的設備受損，跑道與航廈無法使用，航廈玻璃破碎、天花板剝落，跑道更發現至少4、5處深約10公分、長度10公尺以上的裂縫。

▲日本石川縣能登半島7.6地震，地面被震出多條裂縫。（圖／路透）



石川各地的醫院第一時間擠滿了在地震中受傷的病患，但由於地震中斷了當地的水電供應，導致院方只能靠自主發電提供醫療服務，有醫護人員更透露，醫院一度無法使用氧氣設備。不僅如此，也有部分醫療設備在地震中摔落損壞而無法使用。新潟縣、富山縣、石川縣共有19個醫院在地震中一度斷水斷電。

依據氣象廳觀測，日本在1日下午4時6分至下午5時7分的短短1個小時內就發生15次地震，規模介於4.2至7.6之間。

國土地理院2日則緊急投入調查，發現在能登7.6強震後，以石川縣為主的幾個地區都觀測到嚴重的地殼運動，其中靠近震央的輪島市整整往西位移了1.3公尺。而石川縣的穴水地區也往西位移1公尺，珠洲則是往西移動了80公分，能登島往西北方向移動了60公分。

▲▼災民獲救後，只能將溫室充當暫時收容所。（圖／路透）

氣象廳指出，這是自1885年來，能登最大的一次地震，也是自2018年9月6日北海道6.7地震以來，日本首度觀測到7級震度。氣象廳則正式將其命名為「令和6年能登半島地震」。

該起地震造成石川縣輪島市出現1.2公尺以上海嘯，並發生超過5000次的餘震，其中有169次規模在4以上，最大一次餘震為主震9分鐘後的6.1地震。令和6年能登半島地震累計造成260人死亡（其中15人為間接災害身亡）、1291人受傷以及19人失蹤。

▲海上保安機誤闖跑道，與日航客機相撞。（圖／達志影像／美聯社）



羽田機場日航客機、海保機相撞事故

日本海上保安廳所屬定翼機MA722（JA722A）1月2日下午準備從羽田機場起飛，將救援物資送往新潟縣的航空基地，以支援石川縣能登半島7.6地震，沒想到卻在跑道上與另一架日本航空JL516班機相撞，兩架飛機瞬間起火爆炸。日航客機機上379人雖順利逃出，但是定翼機上的6人，除了成功獲救的機長外，其餘5人皆不幸罹難。

日航的空中巴士A350客機JL516當天下午4時從新千歲機場起飛，約5時40分獲得羽田機場塔台許可，降落於C跑道，但是在跑道上卻與海保機發生擦撞，隨後機身起火。根據現場畫面，當時JL516冒出熊熊大火在跑道上滑行，巨大火球在昏暗的夜空中呼嘯而過，驚悚畫面震驚國際。

日航客機上的367名乘客與12名機組人員事發後在短短90秒內順利疏散逃生，其中17人受到輕傷，但無人死亡或受到重傷，不過有2隻託運寵物死亡。而海保機上除了順利逃生的機長外，其餘5名隊員皆不幸罹難。

▲日航客機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）



海保機長最初獲救時曾經表示，自己是在得到進入跑道的許可後，才進入C5跑道，然而實際上塔台並未准許海保機進入跑道。根據運輸安全委員會調查報告，在確認座艙語音紀錄器後，證實是海保機聽錯指令，因此誤闖跑道，才會造成此次意外。

根據國土交通省公開的塔台通聯記錄，1月2日下午5時45分左右，海保機呼叫塔台，管制員對其下達指令，「第一順位（Number 1）。請在地面滑行至C5跑道的滑行道等待。」塔台同時表示，海保機將會是第一順位起飛。隨後海保機長回覆道，「正在往滑行道C5移動，第一順位，謝謝。」

然而海保機卻越過應該停下的滑行道，直接進入C5跑道，並停留長達40秒。期間，塔台管制員也並未發現海保機違反指令闖入跑道，隨後日航客機降落，雙方就這樣在跑道上相撞。

▲羽田機場客機起火。（圖／路透）



調查指出，海保機上的隊員很有可能是誤將塔台的「第一順位」，誤解為第一順位起飛，然而實際上卻是指「第一順位準備起飛」，也就是待日航JL516降落後第一順位起飛。

海保機的機長與副機長雖然在聽到指令後互相確認，但都沒有發現有誤，因此直接進入跑道，導致事故發生。據悉，機長與罹難的5名隊員都有佩戴機上的航空耳麥，也就是說全員都能聽見機長與塔台在對講機內的對話，但是卻沒人發現聽錯指令。而機長事後面對調查時也表示，「當時曾經和其他組員重複確認塔台指令。」

當時負責管理跑道的塔台管制員表示，在對海保機下達停留在跑道旁滑行道待命的指令後，便忙著調度其他飛機，因此並未注意到海保機進入跑道。而日航客機機長則表示，當時視線昏暗，降落時光靠目測根本無法發現跑道上有其他飛機。

日航客機在發生相撞事故後，燃燒了約8小時，才在3日凌晨2時撲滅火勢，機身完全燒毀，日航最終宣布報廢，而這架飛機也成為日本航空39年來首架因嚴重毀損全機報廢的飛機。

日本運輸安全委員會1月3日起宣布調查此次事故，同日尋獲海保機的飛行資料記錄器和駕駛艙通話記錄器，1月6日尋獲日航機的飛行記錄器。而法國航空事故調查處與空中巴士也派人前往日本協助調查。

▲日本小林製藥爆出毒紅麴風波。（圖／達志影像／美聯社）



小林製藥毒紅麴

日本藥廠小林製藥旗下保健食品「紅麴膽固醇顆粒」系列產品因在生產過程中混入劇毒天然化合物「軟毛青黴酸」，導致大量消費者服用後出現急性腎衰竭等腎臟問題，甚至導致104人死亡。

小林製藥1月15日接獲首例患者報告，但是並未對外公布，直到3月22日才宣布自主回收3項相關產品，同時呼籲已購買的消費者停止食用。當時小林製藥共接獲13起不良通報，其中6人住院，甚至有2人一度需要洗腎。3月26日，小林製藥通報首例死亡案例，該名消費者連續3年購買紅麴產品，最終罹患腎臟疾病，不幸身亡。

紅麴風波爆發後，小林製藥股價暴跌，而小林製藥3月29日在紅麴保健品爆發死亡案例後首度召開記者會。在記者會提問環節中，一名來自中國的記者質疑，小林製藥明明1月就收到通報，但3月才宣布召回旗下3款紅麴保健品，是否是蓄意為之，故意讓內部人士在消息爆發、股價下跌之前，先行脫手，也就是涉及內線交易。

對此，小林製藥表示，該公司接獲醫師通報相關案例的時間點是1月15日至2月1日間，僅有負責安全管理業務的同仁得知相關資訊，並無內部人涉及。而2月5日起公司內部的品保與品控部門才開始進行檢測，但這些過程都是一般情況下，遇到產品可能有異物等售後問題時會進行的正常檢測，因此可以排除與內線交易有關。

厚生勞動省3月29日證實，小林製藥紅麴保健品中驗出的不明物質為軟毛青黴酸（プベルル酸，puberuic acid），是青黴菌中衍生而出的天然化合物。軟毛青黴酸是從青黴菌中衍生而出的天然化合物，具有抗生素的特質，且「毒性非常強」。

日本國立醫藥品食品衛生研究所分析小林製藥提供的樣本後，確認軟毛青黴酸就是造成消費者腎臟損傷的主要原因，且並未驗出其他有害物質，因此厚生勞動省9月18日首次對外宣布分析結果，證實造成消費者死亡與腎臟損傷的元兇就是「軟毛青黴酸」。

▲厚生勞動省前往小林製藥已關閉的大阪工廠視察。（圖／達志影像／美聯社）



根據調查，小林製藥的紅麴原料是由菌培養製成，而2023年製造的紅麴原料中有30%被驗出軟毛青黴酸，幾乎都是出自同一批菌株。此批菌株一共生產了33批的原料，共計9.3噸，其中10批驗出含軟毛青黴酸。由另外一批菌株生產的54批紅麴原料，則沒有被驗出軟毛青黴酸。

出問題的10個批次是在2023年4月至10月間生產，且集中在9月份。專家表示，驗出含軟毛青黴酸的產品生產期間長達數個月，因此人為蓄意混入青黴菌的可能性很低。

此外，出問題的紅麴原料是在小林製藥的大阪工廠所生產，然而該工廠因為設備老舊，在2023年12月關閉，紅麴原料的所有生產設備全部轉移至和歌山工廠。儘管事件爆發後，厚生勞動省3月30日、31日分別前往大阪工廠與和歌山工廠進行檢查，但是並未發現衛生管理問題。由於大阪工廠關閉數月，生產機具也已移除，難以重現當時的生產環境，導致調查受阻。

截至2024年8月，小林製藥的毒紅麴風波已造成至少109人死亡，2000多人因腎臟損傷到院治療。不僅如此，根據日本腎臟學會發表的學術報告，有超過8成的腎功能至今未能恢復正常。小林製藥則在8月正式宣布退出紅麴市場，並於同月開始受理賠償事宜。