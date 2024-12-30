　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本2024開年不平靜！能登地震、羽田空難　再爆小林製藥毒紅麴

▲▼ 羽田機場2日發生日本航空客機與海上保安廳定翼機相撞事故。（圖／路透）

▲羽田機場1月2日發生日本航空客機與海上保安廳定翼機相撞事故。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本2024年元旦發生規模7.6強震，重創石川縣能登地區，一共造成260人死亡、1291人受傷、19人受傷，震驚國際。沒想到隔日1月2日又發生一架原定前往災區救災的海上保安廳航機在羽田機場與日航客機相撞的意外，該起事故也造成海保機上5名隊員死亡。同月，小林製藥接獲首例毒紅麴病例，整起事件直到3月才對外曝光，並出現死亡案例，截至8月已造成104人死亡，上千人因腎臟疾病送醫。

▲▼日本石川縣能登地震,輪島朝市,輪島朝市通,輪島火災。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本石川縣能登地震，輪島市災情慘重。（圖／達志影像／美聯社）

令和6年能登半島地震

日本石川縣能登地區1日下午4時6分發生規模5.7地震，震源深度僅10公里，最大震度5強，多處出現劇烈搖晃。隨後下午4時10分又再次發生地震，深度極淺，起初測得規模達7.4，最大震度為7，隨後規模上修至7.6。氣象廳也發布海嘯警報。

位於震央的石川縣能登地區災情慘重，其中輪島市最為嚴重，瞬間淪為人間煉獄，不但有至少200棟民宅倒塌燒毀，輪島朝市更是陷入火海，燃燒長達十多個小時。受到強震影響，能登機場的設備受損，跑道與航廈無法使用，航廈玻璃破碎、天花板剝落，跑道更發現至少4、5處深約10公分、長度10公尺以上的裂縫。

▲▼日本石川縣能登半島7.6地震,救難人員救災,民眾避難。（圖／路透）

▲日本石川縣能登半島7.6地震，地面被震出多條裂縫。（圖／路透）

石川各地的醫院第一時間擠滿了在地震中受傷的病患，但由於地震中斷了當地的水電供應，導致院方只能靠自主發電提供醫療服務，有醫護人員更透露，醫院一度無法使用氧氣設備。不僅如此，也有部分醫療設備在地震中摔落損壞而無法使用。新潟縣、富山縣、石川縣共有19個醫院在地震中一度斷水斷電。

依據氣象廳觀測，日本在1日下午4時6分至下午5時7分的短短1個小時內就發生15次地震，規模介於4.2至7.6之間。

國土地理院2日則緊急投入調查，發現在能登7.6強震後，以石川縣為主的幾個地區都觀測到嚴重的地殼運動，其中靠近震央的輪島市整整往西位移了1.3公尺。而石川縣的穴水地區也往西位移1公尺，珠洲則是往西移動了80公分，能登島往西北方向移動了60公分。

▲▼日本石川縣能登半島7.6地震,救難人員救災,民眾避難。（圖／路透）

▲▼災民獲救後，只能將溫室充當暫時收容所。（圖／路透）

▲▼日本石川縣能登半島7.6地震,救難人員救災,民眾避難。（圖／路透）

氣象廳指出，這是自1885年來，能登最大的一次地震，也是自2018年9月6日北海道6.7地震以來，日本首度觀測到7級震度。氣象廳則正式將其命名為「令和6年能登半島地震」。

該起地震造成石川縣輪島市出現1.2公尺以上海嘯，並發生超過5000次的餘震，其中有169次規模在4以上，最大一次餘震為主震9分鐘後的6.1地震。令和6年能登半島地震累計造成260人死亡（其中15人為間接災害身亡）、1291人受傷以及19人失蹤。

▲▼羽田機場2日發生日本航空班機與海上保安廳飛機相撞事故。日航、海保機。（圖／達志影像／美聯社）

▲海上保安機誤闖跑道，與日航客機相撞。（圖／達志影像／美聯社）

羽田機場日航客機、海保機相撞事故

日本海上保安廳所屬定翼機MA722（JA722A）1月2日下午準備從羽田機場起飛，將救援物資送往新潟縣的航空基地，以支援石川縣能登半島7.6地震，沒想到卻在跑道上與另一架日本航空JL516班機相撞，兩架飛機瞬間起火爆炸。日航客機機上379人雖順利逃出，但是定翼機上的6人，除了成功獲救的機長外，其餘5人皆不幸罹難。

日航的空中巴士A350客機JL516當天下午4時從新千歲機場起飛，約5時40分獲得羽田機場塔台許可，降落於C跑道，但是在跑道上卻與海保機發生擦撞，隨後機身起火。根據現場畫面，當時JL516冒出熊熊大火在跑道上滑行，巨大火球在昏暗的夜空中呼嘯而過，驚悚畫面震驚國際。

日航客機上的367名乘客與12名機組人員事發後在短短90秒內順利疏散逃生，其中17人受到輕傷，但無人死亡或受到重傷，不過有2隻託運寵物死亡。而海保機上除了順利逃生的機長外，其餘5名隊員皆不幸罹難。

▲▼ 羽田機場兩機相撞事故，日本航空,日航客機殘骸空拍。（圖／達志影像／美聯社）

▲日航客機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

海保機長最初獲救時曾經表示，自己是在得到進入跑道的許可後，才進入C5跑道，然而實際上塔台並未准許海保機進入跑道。根據運輸安全委員會調查報告，在確認座艙語音紀錄器後，證實是海保機聽錯指令，因此誤闖跑道，才會造成此次意外。

根據國土交通省公開的塔台通聯記錄，1月2日下午5時45分左右，海保機呼叫塔台，管制員對其下達指令，「第一順位（Number 1）。請在地面滑行至C5跑道的滑行道等待。」塔台同時表示，海保機將會是第一順位起飛。隨後海保機長回覆道，「正在往滑行道C5移動，第一順位，謝謝。」

然而海保機卻越過應該停下的滑行道，直接進入C5跑道，並停留長達40秒。期間，塔台管制員也並未發現海保機違反指令闖入跑道，隨後日航客機降落，雙方就這樣在跑道上相撞。

▲▼ 羽田機場客機起火。（圖／路透）

▲羽田機場客機起火。（圖／路透）

調查指出，海保機上的隊員很有可能是誤將塔台的「第一順位」，誤解為第一順位起飛，然而實際上卻是指「第一順位準備起飛」，也就是待日航JL516降落後第一順位起飛。

海保機的機長與副機長雖然在聽到指令後互相確認，但都沒有發現有誤，因此直接進入跑道，導致事故發生。據悉，機長與罹難的5名隊員都有佩戴機上的航空耳麥，也就是說全員都能聽見機長與塔台在對講機內的對話，但是卻沒人發現聽錯指令。而機長事後面對調查時也表示，「當時曾經和其他組員重複確認塔台指令。」

當時負責管理跑道的塔台管制員表示，在對海保機下達停留在跑道旁滑行道待命的指令後，便忙著調度其他飛機，因此並未注意到海保機進入跑道。而日航客機機長則表示，當時視線昏暗，降落時光靠目測根本無法發現跑道上有其他飛機。

日航客機在發生相撞事故後，燃燒了約8小時，才在3日凌晨2時撲滅火勢，機身完全燒毀，日航最終宣布報廢，而這架飛機也成為日本航空39年來首架因嚴重毀損全機報廢的飛機。

日本運輸安全委員會1月3日起宣布調查此次事故，同日尋獲海保機的飛行資料記錄器和駕駛艙通話記錄器，1月6日尋獲日航機的飛行記錄器。而法國航空事故調查處與空中巴士也派人前往日本協助調查。

▲▼ 日本小林製藥爆出紅麴風波。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本小林製藥爆出毒紅麴風波。（圖／達志影像／美聯社）

小林製藥毒紅麴

日本藥廠小林製藥旗下保健食品「紅麴膽固醇顆粒」系列產品因在生產過程中混入劇毒天然化合物「軟毛青黴酸」，導致大量消費者服用後出現急性腎衰竭等腎臟問題，甚至導致104人死亡。

小林製藥1月15日接獲首例患者報告，但是並未對外公布，直到3月22日才宣布自主回收3項相關產品，同時呼籲已購買的消費者停止食用。當時小林製藥共接獲13起不良通報，其中6人住院，甚至有2人一度需要洗腎。3月26日，小林製藥通報首例死亡案例，該名消費者連續3年購買紅麴產品，最終罹患腎臟疾病，不幸身亡。

紅麴風波爆發後，小林製藥股價暴跌，而小林製藥3月29日在紅麴保健品爆發死亡案例後首度召開記者會。在記者會提問環節中，一名來自中國的記者質疑，小林製藥明明1月就收到通報，但3月才宣布召回旗下3款紅麴保健品，是否是蓄意為之，故意讓內部人士在消息爆發、股價下跌之前，先行脫手，也就是涉及內線交易。

▲▼日本小林製藥出事的3款紅麴保健品。（製圖／記者葉睿涵）

對此，小林製藥表示，該公司接獲醫師通報相關案例的時間點是1月15日至2月1日間，僅有負責安全管理業務的同仁得知相關資訊，並無內部人涉及。而2月5日起公司內部的品保與品控部門才開始進行檢測，但這些過程都是一般情況下，遇到產品可能有異物等售後問題時會進行的正常檢測，因此可以排除與內線交易有關。

厚生勞動省3月29日證實，小林製藥紅麴保健品中驗出的不明物質為軟毛青黴酸（プベルル酸，puberuic acid），是青黴菌中衍生而出的天然化合物。軟毛青黴酸是從青黴菌中衍生而出的天然化合物，具有抗生素的特質，且「毒性非常強」。

日本國立醫藥品食品衛生研究所分析小林製藥提供的樣本後，確認軟毛青黴酸就是造成消費者腎臟損傷的主要原因，且並未驗出其他有害物質，因此厚生勞動省9月18日首次對外宣布分析結果，證實造成消費者死亡與腎臟損傷的元兇就是「軟毛青黴酸」。

▲▼厚生勞動省30日上午前往小林製藥已關閉的大阪工廠視察。（圖／達志影像／美聯社）

▲厚生勞動省前往小林製藥已關閉的大阪工廠視察。（圖／達志影像／美聯社）

根據調查，小林製藥的紅麴原料是由菌培養製成，而2023年製造的紅麴原料中有30%被驗出軟毛青黴酸，幾乎都是出自同一批菌株。此批菌株一共生產了33批的原料，共計9.3噸，其中10批驗出含軟毛青黴酸。由另外一批菌株生產的54批紅麴原料，則沒有被驗出軟毛青黴酸。

出問題的10個批次是在2023年4月至10月間生產，且集中在9月份。專家表示，驗出含軟毛青黴酸的產品生產期間長達數個月，因此人為蓄意混入青黴菌的可能性很低。

此外，出問題的紅麴原料是在小林製藥的大阪工廠所生產，然而該工廠因為設備老舊，在2023年12月關閉，紅麴原料的所有生產設備全部轉移至和歌山工廠。儘管事件爆發後，厚生勞動省3月30日、31日分別前往大阪工廠與和歌山工廠進行檢查，但是並未發現衛生管理問題。由於大阪工廠關閉數月，生產機具也已移除，難以重現當時的生產環境，導致調查受阻。

截至2024年8月，小林製藥的毒紅麴風波已造成至少109人死亡，2000多人因腎臟損傷到院治療。不僅如此，根據日本腎臟學會發表的學術報告，有超過8成的腎功能至今未能恢復正常。小林製藥則在8月正式宣布退出紅麴市場，並於同月開始受理賠償事宜。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／沈慶京借到6千萬交保金　律師北院領單繳錢
LIVE／柯文哲4人交保金額全翻倍！僅17小時籌錢　北院現場
拚下午5點前救出柯文哲　7000萬保釋金進度？黃國昌：持續努
140人確認身分！濟州空難179死　157名乘客「全來自2地
Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房
快訊／台中平交道死亡事故！重機男遭火車撞死
濟州航空墜機179人罹難！股價重摔逾16%　摜至史上新低
濟州空難僅2人倖存！專家曝失事「6大前兆」　把握黃金90秒逃
濟州航空「多個家族出遊」遇死劫！三代9人全亡　最小僅3歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2024全球政壇動盪！拜登退選、川普挨槍重返白宮　尹錫悅戒嚴惹眾怒

140人確認身分！濟州空難179死　157名乘客「全來自2地區」

濟州空難僅2人倖存！專家曝失事「6大前兆」　把握黃金90秒逃生

日本2024開年不平靜！能登地震、羽田空難　再爆小林製藥毒紅麴

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

加薩戰火狂燒1年！外溢中東撬動政局　阿塞德50年鐵血統治11日崩塌

卡特9年前才戰勝癌症！卻因「多次摔倒」健康惡化　返家安寧治療

控俄「試圖掩蓋對客機開火」　亞塞拜然總統要求道歉賠償

墜機涉龐大賠償問題！　航空專家對「濟州航空遭鳥擊」抱持懷疑

任期高潮「促成埃以和平」！卡特致力調解國際衝突　獲頒諾貝爾獎

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

恐怖烈焰沖天！ 高雄資收場突陷火海 警消搶救中

自小客車撞倒2機車 沒留聯絡方式扶起就走人！

2024全球政壇動盪！拜登退選、川普挨槍重返白宮　尹錫悅戒嚴惹眾怒

140人確認身分！濟州空難179死　157名乘客「全來自2地區」

濟州空難僅2人倖存！專家曝失事「6大前兆」　把握黃金90秒逃生

日本2024開年不平靜！能登地震、羽田空難　再爆小林製藥毒紅麴

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

加薩戰火狂燒1年！外溢中東撬動政局　阿塞德50年鐵血統治11日崩塌

卡特9年前才戰勝癌症！卻因「多次摔倒」健康惡化　返家安寧治療

控俄「試圖掩蓋對客機開火」　亞塞拜然總統要求道歉賠償

墜機涉龐大賠償問題！　航空專家對「濟州航空遭鳥擊」抱持懷疑

任期高潮「促成埃以和平」！卡特致力調解國際衝突　獲頒諾貝爾獎

京城銀喜嫁漲逾半根　永豐金小紅慶祝

「HONDA雅哥雙生」大陸新年式迎戰TOYOTA Camry！折合新台幣82萬

批北檢證據不足、勉強起訴　黃珊珊：讓柯文哲辭黨主席才是真正目的？

快訊／沈慶京律師現身！6千萬交保金備好7hrs　北院領單繳錢

嘉義規模5.1地震「破碎帶引起」　氣象署：無關梅山、中埔斷層

LIVE／柯文哲4人交保金額全翻倍！僅17小時籌錢　北院現場畫面曝

拚下午5點前救出柯文哲　7000萬保釋金進度？黃國昌：持續努力中

羅素2度告別湖人！生涯已被交易5次　籃網未來7年擁有31個選秀權

Gogoro董座棄癌妻養小三　曾達夢驚人背景曝

2024全球政壇動盪！拜登退選、川普挨槍重返白宮　尹錫悅戒嚴惹眾怒

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

單親媽搭死亡班機獨留小兄妹！最後訊息曝

濟州航空179死　大多是家庭出遊

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

倖存者還原生死瞬間：鳥撞飛機下秒引擎爆炸

乘客沾血行李散滿地　現場設臨時停屍間

泰國女大生遇空難殞命　媽接機崩潰：她說要來看我

梨泰院後第2場災難　CNN：令人費解

濟州航空空難　增至179死

南韓客機爆炸　目擊旅客發抖爆哭

韓空難174死　家屬淚崩癱坐在地

專家曝飛機失事6大前兆　黃金90秒逃生

即／乘客全罹難！消防：救援轉為「遺體搜索」

更多熱門

相關新聞

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

南韓濟州航空（Jeju Air）29日發生波音737-800型客機失事，造成全機乘客罹難僅2空服員倖存的悲劇，今（30日）另一架同機型班機再度因起落架異常被迫返航，進一步引發外界對該機型安全性的關注。

涉龐大賠償　專家對濟州航空遭鳥擊抱持懷疑

涉龐大賠償　專家對濟州航空遭鳥擊抱持懷疑

目擊者曝濟州航空「失事前傳出多次巨響」　引擎爆出火花

目擊者曝濟州航空「失事前傳出多次巨響」　引擎爆出火花

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

濟州航空空難179死　官網變黑白

濟州航空空難179死　官網變黑白

關鍵字：

能登地震羽田撞機小林製藥紅麴海上保安廳日本航空日韓要聞2024

讀者迴響

熱門新聞

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

柯文哲再次交保　北檢回應了

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

嘉義梅山規模5.1地震！6縣市國家級警報

北院認柯文哲無羈押必要　理由出爐

單親媽搭死亡班機獨留小兄妹！最後訊息曝

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

濟州航空179死　大多是家庭出遊

沈慶京籌到錢了！「金主朋友」借6千萬

快訊／北院裁定結果　柯文哲7000萬交保

柯文哲7000萬交保超越藍綠　律師預言未來劇本

柯7000萬交保　白委提2人批北檢雙標

柯交保　「館長氣到哭」願幫出1千萬

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面