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社會 社會焦點 保障人權

監獄禁忌大公開　觸犯下場慘

監獄高牆後的另樣世界，總讓外界人士有些好奇。（圖／報系資料照）

▲監獄高牆後的另樣世界，總讓外界人士有些好奇。（圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

雖然誰都不想自己住進監獄，不過監獄高牆後的另樣世界，總讓外界人士有些好奇。一名曾任職監所管理員的網友阿仁（化名），接受中時《新聞歸剛欸》訪問，透露監所裡不為人知的各種禁忌，還表示如果職員、受刑人觸犯禁忌，下場通常都不會太好。

阿仁表示，一般監所職員在值勤當天或隔天上班時，飲食方面都會有禁忌。舉例說明，「芒果」就是「很忙的結果」，「蝦子」會「遇到很瞎的事」有知名飲料和果汁諧音有「C」，當天上班可能就會遇到要做CPR的狀況，所以同仁們對以上食物都會敬而遠之。反觀有人喜歡吃茶葉蛋，象徵「掛蛋」，往往就什麼事情都沒有發生。

不過，阿仁也表示「有些人就是不信邪」，他透露：「以前有位日勤科員值班時很喜歡吃蝦餅，他的班最高紀錄，收封前就有13組外醫，這對人力來說相當吃緊，大家會超忙、超累的。」

另外，監所裡彼此不會說「再見」，阿仁就提到曾有一名女受刑人刑滿出監，大門口離別前，與在獄中結識的女主管離情依依的高喊「再見、再見！」，結果該名女受刑人被發現「有文件沒簽到」，不得不通知她折返回來補件。阿仁事後向對方嚴肅表示，「不是說再見，要說保重、在外面見了，不然妳還想再進來嗎？」

阿仁解釋，以上說法並非監所人員「特別迷信」，只是從事這個行業：「運、氣會看很重，只是希望大家平安下班，不然莫名其妙發生一堆事，只會苦了職員。」

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