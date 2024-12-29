不是腰圍！身體「1處」太粗易中風猝死　醫示警：快檢查

▲研究指出，脖子粗細與中風機率有很高的相關性。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

近日寒流來襲，氣溫劇變容易引發心血管疾病，也使得中風發生機率提升，對此，腦神經外科醫師顏君霖在《健康2.0》節目上引述研究指出，脖子粗細和中風機率有高度關聯性，其中，男性的脖圍若超過40公分、女性超過35公分就要注意。

顏君霖表示，由於脖子上有兩條頸動脈，而頸動脈狹窄確實是中風危險因子，當狹窄程度超過70％就容易引發中風；另外，頸動脈的狹窄無法從外觀判斷，有研究指出，脖子粗細和中風機率有高度相關性。

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顏君霖繼續解釋，脖子粗的人通常體型較胖、脂肪較多，容易合併代謝症候群，屬於中風高危險群。此外，脖子粗的人，軟組織也會比較多，睡覺時常會打呼，晚上容易發生睡眠呼吸中止症，這些症狀都證實與中風有顯著關聯性。

根據數據指出，以台灣中風患者來看，有高達60％患有睡眠呼吸中止症，且此類患者發生中風的機率是一般人的3倍。對此，顏君霖建議，平時應量測一下脖圍，測量位置約在領圍處、喉結稍下方。一般來說，男性脖圍小於40至42公分、女性小於35至37公分都算是正常範圍，若超過，則需提高警覺，適時檢查與調整生活習慣，以降低中風風險。

另外，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒也提醒，若脖子上的頸動脈跳動過於明顯或腫脹，可能反映出心血管疾病問題，譬如高血壓、心臟病、動脈硬化和主動脈瓣狹窄等，這類人通常還會伴隨呼吸困難、胸痛等警示症狀。除此之外，脖子的靜脈異常怒張，也可能是上腔靜脈症候群（superior vena cava syndrome）的表現，有可能或肺癌以及其它胸部腫瘤有關聯，要多加留意。

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