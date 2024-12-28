隔天辦婚禮「主管突不准假」　新娘曠職被開除！公司GG了

▲楊女要結婚向公司申請休假，怎料主管卻不准假，甚至記她無故曠職並解雇，氣得她直接告上法院。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

壓榨員工的職場陋習層出不窮！大陸一名楊姓女子因要結婚向公司申請休假，怎料主管卻不准假，甚至記她無故曠職並解雇，楊女一氣之下告上法院，近日判決結果出爐。

綜合陸媒報導，該名楊姓女上班族在北京某公司任職1年，去年11月她因要舉行婚禮，於是提前2個月向主管申請放4天婚假，但她左等右等始終未得到公司回覆，沒想到就在結婚前一天，主管突拒絕她的請假要求，眼看婚禮在即，她也只能先放再說。

直到楊女休完假返回公司後，竟發現公司記她4天曠職，更以此為理由將她炒魷魚，不滿遭到公司不合理對待，楊女憤而告上法院。對此，涉事公司辯稱，由於楊姓女員工未按流程請假，也沒有提交結婚證書影本，所提供的「婚禮現場照片」不能作為結婚依據，因此才拒絕准假。

消息曝光後，網友紛紛齊聲撻伐，「什麼破公司啊！」、「女性結婚就要被開除，真的好過分」、「這是變相逼迫員工離職」、「這公司趁早倒閉吧！」、「把公司名字爆出來，以後換工作可以避雷」、「主管是人嗎，婚假提早兩個月不批」、「公司腦迴路有問題，補發文件就好幹嘛不批准？」、「這誰還敢結婚，工作都沒了，不趕緊整治一下嗎？」、「2024年還能看到這麼奇葩的公司真是少見。」

近日法院審理結果出爐，認為楊女已提前並多次與主管溝通休假一事，但公司卻在請假當天駁回，不符合常理，事後還將她開除，此舉已屬違法解僱，故判涉事公司須賠償楊女3萬6750元人民幣（約新台幣16.4萬元）。案經上訴二審，最終遭法官駁回、維持原判。

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