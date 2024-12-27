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「日文0基礎」！他靠4545支A片自學　通過N2檢定：謝謝女優

中國青年「傑克‧宋」靠著4545支A片，無師自通學會了日語，還成功通過了日語能力檢定。（圖／翻攝YT／Jakku Song）

▲中國青年「傑克‧宋」靠著4545支A片，無師自通學會了日語，還成功通過了日語能力檢定。（圖／翻攝YT／Jakku Song）

圖文／CTWANT

古語有云：讀書破萬卷，下筆如有神。意思是只要博覽群書，累積學識，下筆時自然就能言之有物，文思泉湧如獲神助。現實生活中，也有一名中國青年因為熱愛日本A片，在閱片4545支後，自覺日文能力已經不錯，於是報名參加了日文能力檢定，並且一舉拿下了僅次於最高級「N1」之外的「N2」級資格。而根據日本文部科學省相關規定，N2級日語能力已經滿足了進入日本境內各專門學校、甚至部分大學的留學生入學資格。

這則故事的主角，是一名在網路上以「傑克‧宋」（ジャック・ソン）自稱的中國青年，他雖然沒學過日文，但是由於對日本AV文化深深著迷，因此不僅在網路上閱盡群片，也在Youtube上開設有自己的頻道，並且用日文拍片閒聊一些可能在中國境內不太合適發布的重口味話題。

他在頻道的自我介紹中表示，自己是普通的中國人，會說英文、中文，並且靠看片自學學會了一些日語，並且開玩笑自稱是「亞洲最後的紳士」，並且表示「我愛所有人」，字裡行間充滿了紳士的愛與和平精神，各支影片下也是與眾多日本網友有說有笑一團和氣。

傑克近日拍片宣布，自己在看過了4545部AV後，感覺自己的日語能力已經不錯，於是抱著姑且一試的心情，參加了今年舉行的「日本語能力試驗」，並且已順利取得了「N2」級的資格認證。

他在片中不僅出示了自己的資格證書，還特意點名感謝了蒼井空（蒼井そら）、葵司（葵つかさ）、桃乃木香奈（桃乃木かな）、本庄玲等跨越數個世代的知名AV女優們，大聲喊出「真是太謝謝妳們了」後，便精疲力盡地倒在衛生紙團中睡去。

蒼井空。（圖／翻攝IG／aoi_sola）

▲蒼井空。（圖／翻攝IG／aoi_sola）

葵司。（圖／翻攝IG／_aoi.tsukasa_）

▲葵司。（圖／翻攝IG／_aoi.tsukasa_）

桃乃木香奈。（圖／翻攝IG／kana_momonogi）

▲桃乃木香奈。（圖／翻攝IG／kana_momonogi）

本庄玲。（圖／翻攝IG／honjo_suzu）

▲本庄玲。（圖／翻攝IG／honjo_suzu）

眾多日本紳士網友們對此紛紛留言：「衛生紙團數＝語言能力」、「看似搞笑男，其實是個努力家」、「能考到N2也太厲害了，AV竟然真的能用來學日文啊」、「果然語言學習的捷徑就是多說（アウトプット／OUTPUT，這裡歧異為射精）啊」。

另外，根據日本文部科學省相關規定，想進入日本的大學或專門學校留學，必須具備日本能力試驗N1至N2的資格檢定，一般來說是有組織有計畫學習日文600至900個小時以上的水準。假定以日文AV每支片平均1.5小時來說，傑克的「日文學習」時數已經超過6700個小時以上，要說是學習語言的「捷徑」恐怕名不符實。

此外，根據「日本語能力試驗」官網說明，該考試將語文能力分別N1至N5等5個等級，各級別的能力區別大致如下：

N1：能理解在廣泛情境之下所使用之日語，掌握高級語法。除掌握社會生活中必須用語外，還具備在日本大學進行科學研究的綜合日語能力。

N2：掌握中上級語法，除日常生活所使用之日語外，亦能大致理解較廣泛情境下之日語，必須具備一般性的會話、閱讀、寫作能力。能否理解一般日常速度的對話，並具備閱讀報章雜誌、新聞報導、評論等較深入內容的能力。

N3：能大致理解日常生活所使用之日語，可看懂日常生活相關內容具體之文章，也能掌握報紙標題等之概要資訊；在日常生活中，面對稍接近常速且連貫的對話，可以大致理解對話內容的能力。

N4：能理解基礎日語。可看懂以基本語彙及漢字描述、貼近日常生活相關話題之文章。並能大致聽懂速度稍慢之日常會話。

N5：能大致理解基礎日語。具備能看懂以平假名、片假名或一般日常生活使用之基本漢字所書寫之固定詞句、短文及文章；在速度緩慢的簡短對話中，可聽取出必要資訊的能力。

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