「茶之魔手」東京澀谷店開幕！烏龍奶+珍珠800日圓　他讚：會回訪

▲「茶之魔手」澀谷店開幕。（圖／網友授權提供轉載）



記者施怡妏／綜合報導

有著手搖杯南霸天之稱的「茶之魔手」，其實早在2019年就赴日發展，一名在日本工作的台灣網友表示，得知澀谷有開一間「茶之魔手」，下班就立刻衝去買一杯，大杯烏龍奶加珍珠，售價800日圓（約新台幣168元），大讚很好喝，是在日本喝到的前三名，一定會再回訪。

該網友在Threads發文，得知超夯茶飲品牌「茶之魔手」在澀谷開店的消息後，下班就跑去品嚐，點了大杯烏龍奶茶加珍珠，價格為800日圓，份量是台灣大杯，她大讚很好喝，「目前在日本喝到的前3名」。她坦言，在台灣很少喝茶之魔手，無法確定味道是否完全還原，但她對這次的體驗非常滿意。

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更令人開心的是，她恰巧買到了當天最後一杯珍珠，讓她感到非常幸運。店員還請她多多宣傳，希望能吸引更多顧客前來品嚐，「反正我是決定要當常客了」。此外，她還補充，奶茶可以選奶精或奶，「對於在台灣只喝鮮奶奶茶的我來說，真的是救贖」。

事實上，「茶之魔手」早在2019年就赴日發展，首站插旗日本東京澀谷，然而疫情緣故，正式營運時程不斷推遲，終於在12月22正式開幕。提供旅遊情報網站「Japaholic」也指出，最近在東京工作的台灣人之間的熱議話題之一就是「茶魔澀谷店終於開幕了！」店員透露店已經租了5年，但因為疫情關係遲遲沒開幕，「現在還有很多原物料卡著進不來的樣子，所以許多台灣常見的品項還沒有」。

本文獲網友（＠i__sher）授權轉載。

▼「茶之魔手」早在2019年就宣布進軍日本。（圖／翻攝自FB茶之魔手）

