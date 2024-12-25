在店內「歡樂」！麥當勞女員工揭「狼主管手法」：從拒絕到交往

▲麥當勞傳出性侵案，少女母親控訴還有其他受害人。（圖／麥當勞提供）

圖文／CTWANT

北部一名17歲少女2022年起在麥當勞打工，卻遭到李姓襄理多次硬上得逞，最後罹患憂鬱症結束美好人生。更扯的是，李男過去在其他門市任職，炫耀和其他女同事在店內「歡樂」，不禁令人擔憂還有其他人受害。對此，少女母親公開對話，其中一人曾與李男交往過，還疑似出現「斯德哥爾摩症候群」。

少女母親接受《東森新聞》訪問，控訴李姓襄理自去年7月起，陸續在店內沒有監視器的地點，以及淡水某地下道侵犯女兒，即使女兒離職報案，對方依舊沒在怕，仗勢自己家裡開工廠，反過來要告女兒，讓女兒鬱鬱寡歡。

少女母親秀出手機訊息，可見女兒曾透過關係詢問店內另一名女同事，對方表示當初也是因為半推半就，最後因為對李男有好感，2人交往了一段時間，也就是俗稱的「斯德哥爾摩症候群」。

少女母親不滿，事發至今李男連一句道歉的電話都沒打來，而麥當勞公司僅在本月16日前來探視過1次，當初說會給交代，也僅用公文並開除李男草草了事。她難以接受女兒被蹂躪，最後還賠上性命，希望可能透過司法還給他們一個公道，要求麥當勞和李男必須賠償和負責到底。

針對該案件，麥當勞24日回應表示，公司在5月6日完成調查報告，召開性騷擾申訴處理委員會，做成性騷擾成立決定，認定情節重大，對被申訴人做出最嚴厲懲戒之解僱處分，並在8月7日、9月10日提供性侵案相關調查資料給士林地檢署。

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