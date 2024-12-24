柯文哲赴新加坡「密會沈慶京」？游淑慧爆情資：9月詢問開戶資訊

▲民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，全案已進入偵結階段，外傳本週將起訴。（圖／記者黃國霖攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案、政治獻金案，又被《鏡週刊》爆料，他在2022年卸任前曾快閃訪問新加坡，並與帶著財務助理同行的沈慶京在星國密會，疑與海外交付賄款有關。對此，國民黨台北市議員游淑慧透露，她在今年9月時就已接獲情資，當時柯文哲曾向友人詢問新加坡會計師與開戶資訊，「理由是小孩未來可能有就學需要」。

根據《鏡週刊》24日報導，柯文哲於2022年12月15日卸任前訪問新加坡，疑似在行程中與沈慶京進行密會，並涉嫌海外交付賄款。此外，柯文哲訪問安排匆忙，且選擇搭乘紅眼班機，與以往出訪的模式有所不同，同行的人員還包括發言人陳智菡、貼身秘書「橘子」許芷瑜等人，讓人質疑有否其他未公開的行程。

對此，游淑慧表示，她在今年9月時就已接獲情資，當時柯文哲曾向友人詢問新加坡會計師與開戶資訊，顯示他有意在新加坡開戶。游淑慧也提到，當時柯文哲的理由是小孩未來可能有就學需要，但由於議員沒有調查權，她在9月19日就將相關資訊提供給調查局人員。

游淑慧也指出，對於柯文哲與沈慶京的關係，以及涉及的金流問題，應由檢調部門進行徹底調查，不論是國內還是海外，所有金流都應該受到嚴密的檢視。

游淑慧強調，此次事件可能涉及到數百億的市政利益，因為北士科的土地至今仍然空置，南港轉運站的工程也一直延遲，第一魚果市場的品質也受到質疑，呼籲檢調部門能夠加快進度，釐清柯文哲與威京集團、新光集團的關係，以確保市府的權益不受損害。