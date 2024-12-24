新北機車改裝卡鉗套件遭竊　6車主氣炸報案！3嫌被逮2收押

▲犯嫌將機車拖至暗巷拆解 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區日前發生數起機車零件遭竊案，6名車主相繼報案，機車的高價煞車改裝卡鉗套件被人拆除偷走，警方獲報成立專案小組，鎖定涉案的竊盜集團，循線逮捕3名男子到案，在租來的倉庫內起獲犯案工具、機車零件等贓證物，依加重竊盜罪移送偵辦，其中2人反覆犯罪遭新北地院裁定羈押。

據悉，日前永和區有6位民眾要騎車時，發現機車刹車沒有動作，檢查後發現花了數萬元改裝的卡鉗套件整個被拆掉偷走，氣的到轄區派出所報案；警方相繼獲報成立專案小組，經調閱監視器鎖定19歲張男、19歲鄭男、20歲張男3人涉有重嫌。

經調查，3人行竊前先會在巷弄內把犯案用的機車換上假車牌躲避查緝，再騎車四處找尋高價機車改裝精品，確認目標後，就動手卸除機車卡鉗套件，或拖至陰暗巷弄內進行拆解，犯案過程都被監視器拍下。

日前警方兵分多路將3人逮捕到案，並在租來的倉庫內起獲改裝零件、排氣管、機車架及改裝工具等贓證物，訊後依加重竊盜罪移送偵辦，其中張、鄭2人反覆犯罪遭新北地院裁定羈押。

▼車主的改裝卡鉗套件被偷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方起獲大批改裝機車零件 。（圖／記者陳以昇翻攝）