心軟撤保護令聲請！嘉義悲情母遭啃老逆子高舉重摔　頭部重創慘亡

記者陳韻如／嘉義報導

嘉義市29歲莊姓逆子平時不務正業，整天在家玩電腦，還經常跟媽媽要錢，而11月28日凌晨他又跟媽媽大吵，沒想到莊男竟把媽媽抱起後，重重摔在地上，接著轉身就走，導致媽媽傷重不治。據鄰居表示，過去莊母就曾想聲請保護令，但又因心軟撤告，沒想到最後竟死在兒子手裡，鄰居氣不過，痛罵莊男「根本蓄意殺人」，盼法官重判。

▲嘉義孽子當街抱摔母親並冷血離開，導致其母住院搶救10日傷重不治。（圖／讀者提供）

這起案件發生在11月28日，當天莊男與媽媽在家門口大吵，後來莊母被人發現倒臥在地，緊急報警將人送醫，但沒想到莊母搶救10天後仍宣告不治。

起初，眾人原以為莊男只是動手推人，沒想到經調閱監視器後，發現他竟是將莊母抱起後，重重摔在地，導致莊母頭部著地，躺在路上失去意識，而莊男竟無動於衷，並轉身離去。

對此，鄰居透露，莊父身障，全家僅靠莊母做手工、撿紙箱維生，但莊男卻不工作，還經常向莊母要錢，要不到就對媽媽動手動腳，還會將人關在門外，鄰居看不下去，經常協助報警，而莊母也曾想聲請報護令，但最終都因為心軟撤告，怎料最後卻死兒子手裡。

檢察官會同法醫相驗莊母遺體後，發現死者顱頂有明顯瘀傷，安排11日解剖釐清確切死因；至於動手的29歲莊男涉及殺害直系血親尊親屬罪嫌，嘉檢11日向嘉院聲請羈押遭駁回，檢察官不服提起抗告獲發回重審，嘉義地院20日重開聲押庭，裁定准予羈押莊男。