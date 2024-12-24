柯文哲涉賄未爆彈！　「快閃新加坡」成關鍵

▲民眾黨主席柯文哲涉京華城、魚果市場等6大弊案，本週起訴京華城及政治獻金2大案，最重判無期徒刑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲貪汙弊案本週起訴，本刊接獲爆料，柯在卸任台北市長前快閃訪問新加坡，曾與帶著財務助理同行的沈慶京在星國密會，疑與海外交付賄款有關，辦案人員正全力追查雙方會面等細節，一旦屬實將成為全案的未爆彈。

此外，台北地檢署上週除了對京華城及政治獻金案進行補強，也著手對新光集團得標的北士科、南港轉運站案，以及中工集團承作的魚果市場案與台智光等4案發動偵查。柯至今雖否認犯罪，但疑似在星國收賄及涉犯的貪汙等6大案，恐讓他力爭交保停押的希望落空。

▲沈慶京2022年12月15日與柯文哲同一天入境新加坡，疑涉海外交賄款。圖為他回台隔週，向本刊暢談市值千億元的京華城改建案。

本刊調查，檢廉追查柯文哲所涉弊案，一直在勾稽收賄金流，沈慶京除了假政治獻金、真行賄以及在市長室交付現金外，很可能還在海外交錢，地點包括新加坡等，檢廉透過入出境資料及駐外單位清查，已掌握兩人在海外可能碰面的事證。

▲柯文哲被爆料2022年12月卸任市長前，涉利用出訪新加坡，與沈慶京在海外見面交收賄款。

據傳兩人在新加坡密會，柯文哲也帶橘子隨行，沈慶京則由財務助理黃婕穎陪同。本刊掌握，2022年12月15日柯卸任台北市長前訪問新加坡，考察當地的「雙語教育」及「智慧城市數位大使」，同行有教育局副局長陳素慧、發言人陳智菡等15人，貼身帳房許芷瑜的確也在官方公布的出訪名單中。

▲柯文哲2022年底率團參訪新加坡，貼身帳房橘子許芷瑜也在出訪名單上，她涉錢及收賄遭通緝。

巧合的是，柯文哲出訪星國前，北市府2022年10月18日才剛核發京華城容積率840%建照，本刊亦曾披露，同年11月柯即在市長室及京華廣場工地收受1,500萬元賄款，之後，柯、沈同時出現在新加坡，是否為了「後謝」在海外開戶、交款？已成檢廉追查重點。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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