苗栗久病翁深夜騎車外出　今被空拍機發現已成浮屍

▲苗栗市8旬老翁久病心情不好，獨自騎車外出，今下午被發現已成浮屍。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市一名謝姓老翁罹患多種慢性疾病，近期心情不佳，昨（22日）夜趁家人不注意獨自騎車外出，家人今早發現他徹夜未返家趕緊報案。警方中午透過車牌辨識系統鎖定老翁最後行蹤在明德水庫，下午透過空拍機發現漂浮在大壩的水閘門，屍體打撈上岸交由家屬善後。

警方說，謝姓老翁（84歲）因患有多種慢性疾病，最近一直鬱鬱不樂，兒子今天早上發現老父昨夜9點多獨自騎機車外出後，徹夜未歸，擔心發生意外趕緊到派出所報案協尋。

警方透過路口監視器系統，發現老翁機車往頭屋鄉方向行駛，擴大調閱監視器，下午鎖定老翁昨深夜即抵達頭屋鄉明德水庫水庫工作站區域，附近有找到老翁機車，老翁卻不知去向。後來，自工作站前監視器，發現老翁昨深夜11點多就自己跳落水庫。

消防局救災人員下午14時20分接獲警方通報，出動人車、空拍機前往水庫搜尋，下午14時54分許發現身穿紅衣的老翁，趴浮在水庫大壩的水閘門前，出動橡皮艇順利將老翁屍體打撈上岸。警方表示，初步調查後，明天將報請檢察官相驗。

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