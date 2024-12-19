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苗栗建案剛開挖就出事！害鄰擋土牆傾倒　路面驚見2拳頭寬裂縫

▲苗栗竹南一處新建案開挖基礎後，造成鄰地透天厝前擋土牆傾倒、路面龜裂，已緊急要求停工。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗竹南一處新建案開挖基礎後，造成鄰地透天厝前擋土牆傾倒、路面龜裂，已緊急要求停工。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮一處建案工地近日才剛開挖，疑因泥沙流失，造成鄰地透天厝前的擋土牆傾倒、路面龜裂，嚇壞住戶趕緊向縣政府求援。縣府除請大地技師公會進行透地雷達監測和鑽探，並要求建商立即停工，並緊急打鋼板樁防止地基流失，目前災害並未擴大。

縣政府工商發展處指出，竹南鎮順興路77巷一處建地，建商申請興建地上7樓、地下1樓的集合式住宅大樓，日前開挖基礎工程後，縣府16日傍晚接獲附近住戶通報，指開挖中的建案因基地土方開挖後，導致早年興建的擋土牆傾斜、社區通道路面中間有一道長約10公尺、約兩個拳頭寬的巨大龜裂。

▲苗栗竹南一處新建案開挖基礎後，造成鄰地透天厝前擋土牆傾倒、路面龜裂，已緊急要求停工。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗竹南一處新建案開挖基礎後，造成鄰地透天厝前擋土牆傾倒、路面龜裂，已緊急要求停工。（圖／記者楊永盛翻攝）

縣府說，為迅速掌握地下沉陷情況並確保工程安全，立即要求現場施工單位停工，17日委請大地技師公會進行透地雷達監測及現場鑽探作業，藉由透地雷達監測的專業技術，探測地下結構的實際狀況，包括潛在的空洞和變動的沉陷情況，協助更加準確對此問題對症下藥。

縣府指出，本建案工地所鄰的順興路77巷及龍山路二段156巷交叉口，部分路面已經進行封閉，並於沉陷處設置防水布、圍籬與警示標誌，建站也緊急打鋼板樁防止地基繼續流失，並保障通行安全。經全力修復後，目前基地土方已回填完成，使沉陷狀況減至最小，後續也力求以最短的時間內恢復周遭環境安全，以減少對周遭居民生活的影響。

▲苗栗竹南一處新建案開挖基礎後，造成鄰地透天厝前擋土牆傾倒、路面龜裂，已緊急要求停工。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗竹南一處新建案開挖基礎後，造成鄰地透天厝前擋土牆傾倒、路面龜裂，已緊急要求停工。（圖／記者楊永盛翻攝）

縣府也要求承攬營造廠立即進行土方回填，以回復周遭道路及建築基地的穩定性，並限期3天提出緊急改善計畫，改善擋土牆支撐強度及道路沉陷情況。後續應配合透地雷達掃描後地分析結果，送縣府委託的大地技師公會專業審查，以確認其緊急應變措施的適當性，更確保周遭道路的使用安全。

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