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妳嬰靈纏身！神棍騙正妹按摩師掏錢做金牌+嘿咻解厄　判決出爐

▲▼示意圖,性侵,焦慮,女,情感,生活,寂寞,獨,鬱悶,亞洲,黑色,濫用,犯罪,恐懼,侵略（圖／123RF）

▲男子誆稱神明上身，趁機性侵女按摩師。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓男子覬覦正妹按摩師小莉（化名）的美色，藉著拜拜的機會，向小莉誆稱她流過產嬰靈纏身、還有恐怖情人，先要小莉掏3萬元買金牌給神明，還趁機騙小莉自己已經神明附身，要小莉和他「結合」射精三次，才能消災解厄，小莉被騙上床後惶惶不安，與家人商量後才驚覺被騙，氣得提告，法院審理後，依強制性交罪判陳男徒刑4年2月。

判決指出，陳姓男子是在三民區一家會館按摩時認識了小莉，2016年間，兩人一同前往台南市北門區的南鯤鯓廟宇參拜，期間陳男宣稱自己有李王爺的靈體上身，並對她說「因為妳流產過，身體裡面有嬰靈，若不好好解決，家中長輩會生病」等言論。

陳男接著又以「妳男朋友是恐怖情人，若不分手，妳也會有災害」，小莉半信半疑，但因為陳男的言論也的確有幾分事實，於是相信神明真的要來幫忙她。也因為對神秘力量的敬畏，女子擔心陳男的言論會成真，所以依照要求付了3萬元給陳男做金牌。

拜拜完隔日，小莉按照陳男的指示來到他在三民區的住處，陳男再次以李王爺的名義，要求小莉和他發生性行為，並說要射精三次才能消災解厄，在情感無助和擔心厄運的壓力下，小莉答應了陳男的要求發生性關係，但事後小莉覺得不對勁，和家人討論後，家人都覺得陳男就是個神棍，於是小莉就去報警提告。

警詢時，陳男否認犯罪，並聲稱他與小莉是合意發生性行為，並且已將3萬元退還給她，高雄地院審理時，法官認定陳男利用女方的信任並以神明的名義對她進行欺騙和性侵，因此依強制性交罪判陳男徒刑4年2月，詐欺罪部分判徒刑3月，得易科罰金。

全案上訴後，高雄高分院合議庭認為原判決認事用法俱無不合，量刑亦均屬允當，因此駁回陳男上訴，全案仍可上訴。

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