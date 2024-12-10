揪小女友激戰6次　裸聊側錄傳雲端威脅散布...累犯男遭重判10年

▲高雄噁男找少女去摩鐵還拍私密影片。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄黃姓男子透過網路認識15歲的少女小愛（化名），交往成為男女朋友，黃男帶著小愛到多處摩鐵發生6次性行為，還拍攝私密影片，甚至慫恿小愛和他視訊裸聊，趁機側錄下影像，並上傳到「動物之家愛護生命」的雲端群組內，小愛後來打算和黃男分手，黃男竟以散布這些影片來威脅，小愛告訴父親後報警提告，法院審理後，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪重判黃男徒刑10年。

判決指出，黃男是今年1月間透過網路交友軟體「Litmatch」及通訊軟體「Instagram」和小愛認識，進而交往為男女朋友，一開始兩人打得火熱，3個月內在黃男租屋處、台南、高雄多間摩鐵滾床單6次，黃男還在過程中拍下親密的性影像。

在交往期間，黃男有時和小愛視訊時，也會慫恿小愛脫光衣物和他裸聊，再趁機側錄下影片，最後更上傳到「動物之家愛護生命」群組的雲端相簿內保存。

今年5月底，小愛向黃男表示不願再繼續見面，想要分手，不料黃男竟恐嚇她「如果你再沒有回我訊息，我就把影片散布出去」，小愛嚇得不知所措，最後求助父親，才在父親的陪同下報警抓了黃男。

橋頭地院審理時，黃男雖坦承犯行，但法官發現，黃男在去年底才剛因同樣的犯行被台中地院判刑確定，不到一年又再以類似手法犯案，應酌加重懲，因此依違反兒童及少年性剝削防制條例、對14歲以上未滿16歲之女子為性交等罪，重判黃男徒刑10年，全案可上訴。