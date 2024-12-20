SBL職籃假球風波！　「1場拿3萬」球星施顏宗、陳奕綸起訴　

▲SBL球員施顏宗（圖）、陳奕綸驚爆涉賭遭起訴。（資料圖／新竹攻城獅提供）

記者邱中岳／台北報導

SBL(超級籃球聯賽)日前傳出有球員透過地下簽賭網站組頭下注，並且企圖左右比賽結果進而詐得賭金，包括知名球星施顏宗、SBL年度助攻王陳奕綸也捲入，10月被註銷球員資格，各聯盟不得錄用，且連球場也不得進入。彰化地檢署調查後，認定兩人犯行明確，依違反運動彩券發行條例、賭博罪嫌將兩人起訴。

SBL爆出打假球簽賭案，裕隆隊球員柯旻豪等人遭起訴。檢警擴大偵辦，發現PLG新竹攻城獅球員施顏宗也涉賭，而施顏宗與彰化柏力力籃球隊、獲得第二十季超級籃球聯賽年度助攻王的陳奕綸，有密切聯繫，2人向組頭邱繼緯下注簽賭，依涉嫌賭博等罪移送法辦。

彰化地檢署起訴指出，施顏宗、陳奕綸2人在球賽中，由柯旻豪透過邱繼緯告知，「認真打」、「不要輸太多」，裕隆隊會故意放水讓柏力力隊贏球，並請施、陳2人刻意在比賽中配合裕隆隊的攻守節奏壓低比分。

檢方認為，雙方球員以放水方式控制比賽得分以及勝負，有妨害比賽的公平性，裕隆隊的球員目前由士林地檢署偵辦，柏力力隊的則是由彰化地檢署偵辦，彰化地檢署在20日全案偵結，將施、陳2人依賭博、違反運動彩券發行條例等罪嫌起訴。

檢警查出，當時裕隆隊與柏力力隊上的比賽中，結果總比數為144分，柏力力隊以73分比71分險勝裕隆隊，事後由邱繼緯在賽後匯款3萬元給施顏宗，由施將3千元賭資交給陳奕綸，以此方式發送賭資給涉案球員。