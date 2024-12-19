新莊女的「柯爾鴨」飛了！遭男子拾獲收留　好心涉侵佔仍被送辦

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區發生一起寵物鴨走失事件，一名女子發現家中飼養的寵物「柯爾鴨」不見，立即到轄區頭前派出所報案。警方迅速展開調查，3天後循線找回走失的寵物鴨。撿到鴨子男子表示，看到牠在路上閒晃，擔心被車撞，才會將牠放進袋中帶走安置，雖女子不願提告，但涉及侵佔罪屬公訴罪，無法撤告。

▲曾女遺失寵物「柯爾鴨」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，26歲曾姓女子在工作的工地養了一隻寵物「柯爾鴨」，15日傍晚6時許鴨子自行飛走，隨後在福慧路與新知八路口一帶消失。曾女懷疑鴨子遭一名騎自行車的男子裝進袋子帶走，翌日向轄區警方報案。

警方獲報後調閱監視器，鎖定男子的行蹤，3天後，18日晚間9時許，警方在五股區新五路二段附近找到撿到「柯爾鴨」的71歲邱姓男子。邱男表示，在路上發現鴨子隨意亂走，擔心遭車輛撞擊便將牠帶回安置，並無惡意。警方隨即通知曾女到場確認，經確認後歸還寵物鴨。

警方提醒，拾獲遺失物品後應立即通報相關單位，避免觸犯法律。儘管邱男的行為出於善意，仍因未通報警方而涉及侵佔遺失物罪，警方將邱男函送新北地檢署偵辦。

▼曾女遺失寵物「柯爾鴨」在街上貼「尋鴨啟事」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方尋獲寵物鴨 。（圖／記者陳以昇翻攝）