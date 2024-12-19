　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新莊女的「柯爾鴨」飛了！遭男子拾獲收留　好心涉侵佔仍被送辦

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區發生一起寵物鴨走失事件，一名女子發現家中飼養的寵物「柯爾鴨」不見，立即到轄區頭前派出所報案。警方迅速展開調查，3天後循線找回走失的寵物鴨。撿到鴨子男子表示，看到牠在路上閒晃，擔心被車撞，才會將牠放進袋中帶走安置，雖女子不願提告，但涉及侵佔罪屬公訴罪，無法撤告。

▲▼曾女遺失寵物「柯爾鴨」在街上貼「尋鴨啟事」，警方尋獲寵物鴨 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲曾女遺失寵物「柯爾鴨」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，26歲曾姓女子在工作的工地養了一隻寵物「柯爾鴨」，15日傍晚6時許鴨子自行飛走，隨後在福慧路與新知八路口一帶消失。曾女懷疑鴨子遭一名騎自行車的男子裝進袋子帶走，翌日向轄區警方報案。

警方獲報後調閱監視器，鎖定男子的行蹤，3天後，18日晚間9時許，警方在五股區新五路二段附近找到撿到「柯爾鴨」的71歲邱姓男子。邱男表示，在路上發現鴨子隨意亂走，擔心遭車輛撞擊便將牠帶回安置，並無惡意。警方隨即通知曾女到場確認，經確認後歸還寵物鴨。

警方提醒，拾獲遺失物品後應立即通報相關單位，避免觸犯法律。儘管邱男的行為出於善意，仍因未通報警方而涉及侵佔遺失物罪，警方將邱男函送新北地檢署偵辦。

▼曾女遺失寵物「柯爾鴨」在街上貼「尋鴨啟事」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼曾女遺失寵物「柯爾鴨」在街上貼「尋鴨啟事」，警方尋獲寵物鴨 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方尋獲寵物鴨 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼曾女遺失寵物「柯爾鴨」在街上貼「尋鴨啟事」，警方尋獲寵物鴨 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女魚販本尊曝光！吸金上億落網　身上只剩1萬
快訊／醒吾男「為女網友」砍傷文大生　檢方聲押
快訊／確定了！　詹子賢留兄弟
詐10億男竟在台開戶！　8家銀行已放行
快訊／涉貪案「起訴倒數」！　北檢今再提訊柯文哲
快訊／高雄死亡車禍！　18歲大學生遭輾斃
她生病坐輪椅去Energy簽唱會　等到半夜11點！結果超感人
快訊／瘦了一大圈！　鄭文燦：可見我有多委屈
「最正啦啦隊女神」新家內部曝光！砸380萬裝潢　短今驚：也太

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高利息吸金上億落跑！落網身上只剩1萬　神鬼女魚販長相曝光

快訊／醒吾男「為女網友」持菜刀砍傷文大生　檢方聲押

快訊／涉貪案「起訴倒數」！北檢今再提訊柯文哲

快訊／高雄死亡車禍！18歲大學生機車打滑噴飛　慘遭聯結車輾斃

送《傳說對決》點數誘2少年上摩鐵...性侵還拍片　噁男判5年2月

快訊／鄭文燦出庭「瘦了一大圈」　苦笑回應：可見我有多委屈

砂石車半夜載廢棄物倒山谷　全是磁磚、垃圾...2駕駛收押

外出當志工遇死劫！騎車撞路邊貨車　員林大善人傷重不治

狼師餅乾拐10歲女童...教室亂摸還性侵　下體驗出DNA重判10年

新莊女的「柯爾鴨」飛了！遭男子拾獲收留　好心涉侵佔仍被送辦

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

高利息吸金上億落跑！落網身上只剩1萬　神鬼女魚販長相曝光

快訊／醒吾男「為女網友」持菜刀砍傷文大生　檢方聲押

快訊／涉貪案「起訴倒數」！北檢今再提訊柯文哲

快訊／高雄死亡車禍！18歲大學生機車打滑噴飛　慘遭聯結車輾斃

送《傳說對決》點數誘2少年上摩鐵...性侵還拍片　噁男判5年2月

快訊／鄭文燦出庭「瘦了一大圈」　苦笑回應：可見我有多委屈

砂石車半夜載廢棄物倒山谷　全是磁磚、垃圾...2駕駛收押

外出當志工遇死劫！騎車撞路邊貨車　員林大善人傷重不治

狼師餅乾拐10歲女童...教室亂摸還性侵　下體驗出DNA重判10年

新莊女的「柯爾鴨」飛了！遭男子拾獲收留　好心涉侵佔仍被送辦

羅志祥睽違2年返花蓮開唱！　蕭煌奇跨年也在這：非常榮幸

高利息吸金上億落跑！落網身上只剩1萬　神鬼女魚販長相曝光

《刀劍神域》3D手遊維修一整年重啟服務　玩家：竟然還有呼吸

羅漢果湯主四神粉湯圓！林內福德宮以養生之道慶冬至

國民黨嘲諷青鳥集結為求官　時代力量轟：人民會把他們掃進歷史灰燼

狄鶯槓孫安佐媽寶說 爆跟孫鵬日本「發酒瘋」真相

龔明鑫率行政團隊離席引藍委爆怒　行政院還原過程

詹子賢5年約續留母隊？兄弟：有信心尋求最佳結果！

快訊／醒吾男「為女網友」持菜刀砍傷文大生　檢方聲押

AV女神小宵虎南來台「酒精中毒急送醫」！　親吐內幕道歉了

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

台中男嬰遭父虐打！夫妻倆外出獨留兒傷重不治

衝文大砍人！醒吾生涉殺人淡定滑手機

即／神隱112天首開庭！鄭文燦現身「變瘦了」　

新北國中輔導師爆性侵！帶男學生回家「側錄連5天硬上」

網紅甜點店倒閉！老闆夫妻失蹤IG關閉

即／女兒開車國道自撞起火！　後座媽重傷不治

國中妹校園活春宮網友　涼亭5分鐘換到廁所

快訊／女駕車「國道擦撞護欄」起火　1人命危

快訊／鄭文燦出庭爆瘦：可見我有多委屈

相約談判遭砍！文大生：一見面就砍我

死亡車禍！18歲大學生慘遭聯結車輾斃

更多熱門

相關新聞

主人帶大丹犬一起擠客艙　空姐反應曝光

主人帶大丹犬一起擠客艙　空姐反應曝光

國外一名乘客登機時拍到，一隻體型巨大的大丹犬竟然出現在機艙中，和其他乘客一起坐在狹窄座位上。大丹犬體重通常為63公斤至79公斤，驚人體型讓牠上機時立即吸引所有人目光，就連空姐也被嚇了一大跳，在網路上引發討論。

創記錄！防疫所把40公斤「浪犬+籠」扛下玉山

創記錄！防疫所把40公斤「浪犬+籠」扛下玉山

越南移工為債務持刀刺傷同鄉　躲宿舍被逮

越南移工為債務持刀刺傷同鄉　躲宿舍被逮

男公園被3隻惡霸犬咬死　旁觀者也重傷

男公園被3隻惡霸犬咬死　旁觀者也重傷

2萬元債務理不清　移工遭同鄉刺傷背部

2萬元債務理不清　移工遭同鄉刺傷背部

關鍵字：

新莊柯爾鴨寵物侵占罪

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

林襄回應黃小柔發文了

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面