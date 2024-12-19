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颱風天航班重落地「最快1月報告出爐」　民航局：機翼沒擦地

▲▼民航局長何淑萍。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲民航局長何淑萍表示，康芮颱風當天航班重飛起降的調查，最快1月有初步結果。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

10月康芮颱風襲台，出現班機驚險起降、甚至發生重落地，民航局盤點航空公司轉降或重飛比率高達10%，正逐一調查當天500多航班的飛行情形。民航局長何淑萍今日表示，最快明年1月份有初步調查報告，目前了解當天並沒有班機發生機翼擦地的狀況。

立法院交通委員會今日審查民航局明年度預算、民航事業作業基金以及桃園機場公司明年度預算，交通部長陳世凱偕同何淑萍等人列席說明，會中休息時，接受媒體聯訪被問起康芮颱風天班機重飛調查的進度。

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何淑萍表示，目前同仁正在做最後報告處理，內部還在開會，後面可能還會再召開評議會，當天500多航班逐一調查篩選、聽塔台錄音對話，涉及氣象、技術操作及公司派遣等因素，最快明年1月會有初步調查報告。

是否有開罰航空公司？何淑萍表示，她尊重同仁的調查，目前局內業務比較多，要給同仁一點時間處理，她也會尊重調查報告的內容，所以農曆過年前會有一個初步結果。

何淑萍說，康芮颱風的狀況比較特別，航空公司當時判斷颱風越過中央山脈可能減弱，確實有減弱，但還是一個中度颱風，結構完整，因此在派遣作業上覺得航空公司應該更精進或更保守，11月也跟航空公司開過會，後續輔導做整個改善。

不過，何淑萍也表示，颱風當天航班重飛轉降，都有遵守規範，也完全沒有發生任何班機機翼擦地的情形，如果有的話就是很嚴重的事件了。

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