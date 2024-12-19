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人夫麻醉醫爽啪「白虎」護理師　戰到來不及接女兒還脊椎動手術

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲嘉義護理師和麻醉醫師偷情被抓包，法官判她要陪35萬元。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名麻醉醫師出軌護理師，不僅在車上親熱，還將護理師帶到他名下空屋和摩鐵2度激戰，被正宮發現姦情後，氣得想把小三碰過的公寓和車都賣掉，還因此爆瘦7公斤。嘉義地院審理，判小三侵害配偶權屬實，要賠正宮35萬元。

正宮主張，丈夫在醫院擔任麻醉醫師，被院方指派負責為期一年的麻醉學員訓練課程，因而認識學員小三。小三明知道丈夫已婚，仍藉機請教他許多臨床問題和考古題，經丈夫詳細指導，小三也順利完成結訓並錄取職缺，成功到麻醉科從事護理工作，和丈夫有了更多密切互動。

正宮表示，小三從去年4月至7月間，頻繁約丈夫打羽球，兩人一起打球、聚餐各2次，小三還邀約丈夫爬山、同遊香港和新加坡，但都遭到丈夫拒絕，然而小三仍在上班時間邀丈夫一起用餐，並故意拍照合影。而後小三得知丈夫有一間3房一廳空屋，更進一步要求看屋，兩人在去年6月28日傍晚前往看房，在客房親吻後便進入主臥室，小三稱自己正值排卵期，仍和丈夫不戴套激戰，丈夫也在小三進廁所清洗時，發現她是「白虎」等身上特徵。

正宮說，兩人發生關係後，繼續相約一起吃早餐、親吻送別，丈夫因和小三聊天太累，或為了接送小三，竟2度耽誤去接她和女兒回家的時間，並在同年8月8日再次和小三上摩鐵激戰。在丈夫接受脊椎手術時，小三也在手機上寫情書給丈夫觀看，並向保安大帝宮祈求平安符送給丈夫配戴。直到她因發現丈夫舉止異常，上網查看丈夫收藏在雲端上的情書和手機對話，又在丈夫皮夾內搜到平安符，才發現兩人姦情。

正宮指出，她因此身心受創，體重爆瘦7公斤，多次想中斷自己的課業和婚姻，她一想到丈夫曾在主臥室裡和小三做愛，並在車內撫摸、親吻小三，就會頭痛、作嘔，不斷產生賣房、賣車的衝動，又深怕被感染性病，久久不能釋懷，丈夫原本愛家的完美老公及父親形象也因此崩毀，原本和樂的家庭氣氛變調，讓她深感痛苦，提告對小三求償100萬元。

全案審理時，小三表示正宮講的都是假的，是人夫對她有好感、猛獻殷勤，礙於人夫是她的長官和老師，她僅能禮貌回應，正宮卻將只和人夫聊天的她當攻擊目標，讓她相當無奈。

嘉義地院審理，法官檢視人夫和小三的聊天紀錄等證據，認為兩人連在清晨、午夜都頻繁對話，情感緊密已非一般同事，小三更用手機打情書表示「我永遠會記得那幾個早晨，你坐在床旁溫柔的摸著我的臉龐跟我道聲早安、輕柔的親吻我揭開晨間序幕」、「願你健康平安，手術順利，我曾經熱烈愛過的老男人」等文字，可以佐證人夫證稱曾與小三有過2次性行為，審酌正宮為家庭主婦，小三為護理師，判小三要賠35萬元。可上訴。

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