高雄「九龍齋」自稱百年老店：梁實秋是常客　得金獎卻賣過期品

▲高雄九龍齋食品有限公司自稱百年老店，販售的產品，業者竟提不出製程。（圖／翻攝公司官網）

記者許宥孺／高雄報導

高雄鼓山區一家食品行「九龍齋」使用過期原料、竄改有效期限，衛生局查出，工廠產製的商品流通21縣市，但卻無法說明產品製程，下令業者停業並開罰1008萬元。業者在官網上自詡為百年老店，傳承於清朝末期聞名的民間酸梅湯品牌「九龍齋」，並曬出曾獲金獎獎狀，但公司資料卻無從考證創始年分。業者還稱，研發蜜餞無須防腐劑可長期保存專利技術，實際上卻是竄改有效期限，難怪能長久保存。

高雄市衛生局接獲民眾陳情，指「九龍齋食品有限公司」使用逾期原料、有效日期改標，經配合檢調前往廠區查察，查獲大批過期產品和原物料共35項，產品下游遍及全台本島、離島21縣市。販售通路檢調仍偵辦中，但據官網資料顯示，知名網購平台也有開設商店。

此外，工廠倉庫還有未標示有效日期的產品和原料共28項，業者因無法具體提供效期與進銷貨資料，衛生局下令先行封存。

▲高雄九龍齋食品有限公司販售產品遍及全台21縣市。（圖／記者許宥孺翻攝）

離譜的是，面對檢調、衛生單位詢問過期原物料流向、產品製程，「九龍齋食品有限公司」無法提出回收及庫存過期產品任何銷毀紀錄，且業者至今仍無法提出各產品製令及投料紀錄。由於公司衛生不符標準，衛生局已要求業者即日起停業、暫停販賣，此外依食安法加重罰1008萬元。

「九龍齋食品有限公司」官網自稱是百年老店，傳承始建於清朝末期聞名「九龍齋」，專治清宮養生保健、飲品桂花酸梅湯等。官網引用古人所云，所指的「九龍齋」為當時民間酸梅湯品牌代表，且為清朝年間的貴族飲品，並稱旅居台灣的文學家梁實秋、京劇大師梅蘭芳都是常客。不過業者並未明確說明創始年分。

業者指出，公司研發取得國際發明技術專利，提供愛好健康自然食材、生機、有機食材、營養、健康補給，為消費需求者服務，皆是天然，健康的營養食品，並強調不添加防腐劑和香料。並於官網曬出曾獲「卓越行業金獎」及「消費者滿意金品獎」。

▲九龍齋食品公司簡介。（圖／翻攝公司官網）

▲業者曬出獎項。（圖／翻攝公司官網）

實際查詢工廠Google評價，僅有2.5顆星、不到20人評論，有消費者表示，「滿心期待買入，結果喝了這，跟我喝過的山楂飲料差太多了吧！怪怪的味道，不推！」另有消費者在5年前留言表示，油切梅和上次吃的味道不一樣，「這樣我吃下去，對身體會不會怎樣？」

高雄地檢署以李姓負責人涉嫌偽造文書、違反食安法等罪嫌，傳喚他到案說明，訊後以20萬元交保。該公司效期標示涉虛偽標記獲取利益嫌疑，涉犯刑法第339條第1項，全案由地檢署偵辦中。

▼九龍齋食品有限公司廠內查獲逾期產品。（圖／記者許宥孺翻攝）