快訊／高雄女走斑馬線遭美髮師撞倒卡車底　肋骨刺穿內臟不治

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市新興區今(17日)發生一起車禍，一名女子駕駛休旅車行駛在青年一路、仁智街交叉口，左轉時撞上斑馬線上的女行人，女子一度卡在車底下，救出時雖意識清醒，不過送醫檢傷時，肋骨斷裂並刺穿多處臟器，導致大量內出血，宣告死亡。

事故發生在17日上午10點40分，警消獲報，青年一路、仁智街口發生車禍，一名女子受困在車底下。消防隊派遣人車前往救援，以油壓千斤頂抬高汽車後輪，協助女子脫困，經檢傷後，發現女子全身有多處擦挫傷，意識清楚，將她送醫救治。

▲女行人脫困時，意識仍清楚。（圖／記者吳世龍攝）

警方調查，當時44歲林姓女子駕駛休旅車，沿仁智街北上車道行駛至青年一路口時準備左轉，但未注意到而碰撞同向、走在斑馬線上的68歲李姓女行人。

女子的同事表示，傷者利用公司休息時間到超商買東西，不料回公司路上遭車撞。據悉，肇事女車主為一名美髮設計師，當時從住家開車要前往左營上班，她表示，事故當下沒有發現行人要通行。

▲女行人送醫救治後宣告不治，女駕駛(左1)被依過失致死罪嫌移送。（圖／記者吳世龍攝）

李姓婦人被送往醫院救治時，意識仍清楚，不過檢傷時發現，她的肋骨斷裂，並刺穿多處內臟，導致大量出血，於下午2點多宣告不治。

警方將肇事的林姓女駕駛依過失致死罪移送偵辦，初步研判，肇事原因是汽車駕駛未禮讓行人所致，將依道路交通管理處罰條例44條，「未禮讓行人致人受傷」，處駕駛新臺幣7200至3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。