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愛心男領養狗未依約回報狀況　「浪浪別哭」怒提告求償30萬

▲桃園市王姓男子今年1月間在平鎮區興安路民宅逗弄一隻臘腸狗，不隻何故竟往約2.1公尺處高度拋摔，還啃咬臘腸狗成重傷，事後遭飼主提告。（示意圖／CC0圖庫／Pixabay）

▲北市1名陳姓男子向流浪動物中途咖啡廳「浪浪別哭」領養一隻米克斯品種犬隻，孰料他因未按時回報狗狗狀況遭提告求償30萬。（示意圖／CC0圖庫／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台北市一名富有愛心的陳姓男子向流浪動物中途咖啡廳「浪浪別哭」領養一隻米克斯犬隻「波波」（化名），雙方並簽署領養切結書，約定陳男需每月回報狗狗照片並接受不定期訪視，但陳男因未按時回報狗隻狀況，遭送養方提告要求返還狗隻並求償30萬元違約金。士林地院認定陳男確實違反契約，但求償金額過高，最終酌減至3萬元。

送養方主張，2020年8月11日雙方簽訂領養切結書，約定陳男領養波波，同意接受定期追蹤，每月至少回報1次波波照片並接受不定期追蹤、訪視及飼養輔導；如有違反，可要求賠償新台幣30萬元；如2個月以上未回報波波狀況，得請求被告返還波波。

然而送養方於2022年7月9日、7月14日、8月12日、8月15日，以LINE通訊軟體請求陳男提供波波照片並安排追蹤訪視事宜，均遭陳男以人在國外、隔離等理由拒不配合，迄今仍未盡說好的義務，故請求陳男返還波波，並賠償30萬。

陳男表示，該切結書僅有他的簽名，送養方未在切結書上簽名或蓋章，因此雙方是否對切結書內容達成合意存在疑義。此外，他指出切結書為定型化契約，內容未考量其常駐國外的工作型態，導致難以隨時配合送養方的訪視要求，也無法即時提供波波的照片。

陳男認為，切結書第8條的約定未顧及實際情況，一律要求按時回報及接受訪視，且未區分違約情節的輕重，直接課予30萬元的賠償責任，屬於不合理地加重領養人責任，應屬無效。他強調，領養波波後，已不定期在INSTAGRAM社群網站公開發布波波的照片，送養方完全可以自行查看，確認波波的健康狀況，因此他並未造成違約問題。

法官認為，契約中明確要求陳男需主動回報照片，其說法並不符合契約要求，因此無法視為履行義務。此外，法官指出，送養方因陳男未依約行事而耗費時間聯繫，甚至需委任律師處理，確實因此受到損害；但契約中約定的30萬元違約金未免過高，應將違約金酌減為3萬元。

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