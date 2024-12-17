快訊／陳智菡結束複訊！微笑現身喊「我是好國民」：來協助釐清真相

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為了釐清他在黨內財務運作的決策權限，以及金流分配，今(17日)指揮調查局北機站約談有「戰狼小姐姐」之稱的陳智菡與丈夫許甫，以及「學姐」黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱，另還有木可公司的何璦廷、李婉萱，6人訊後自行前往北檢複訊。稍早，複訊結束，陳智菡步出北檢時回應，「今天是來協助釐清真相」。

▲陳智菡複訊結束，微笑現身。（圖／記者劉昌松攝）

陳智菡稍早結束複訊，面對大批媒體訪問時，她回應，「檢調好像有很多不是很理解的地方，包含木可小物或者是政治獻金，我們是好國民，一定要來協助釐清真相，希望司法機構早日還當事人清白。」

據了解，陳智菡在柯文哲總統大選失利後，轉戰立院黨團主任，與丈夫許甫均為媒體記者出身，許甫2022年起擔任黨職，現在是民眾黨副秘書長，2人在民眾黨政治獻金風暴中，分別參與內部查帳，以及對外說明解釋單據與金流問題。

台北地檢署深入調查發現，包括京華城捐贈在內，有部分政治獻金並未直接進入柯文哲向監察院申報的政治獻金專戶，而是流向木可公關等民眾黨相關機構，另有些獻金專戶的錢，又成為在木可公關或眾望基金會任職的員工薪水，金流交錯複雜可疑，為釐清相關決策以及動支過程，因此傳喚陳智菡、許甫作證。

此外，「學姐」黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱，以及木可公司的何璦廷、李婉萱也在今天的約談名單當中，稍早複訊結束後，6人全數請回。