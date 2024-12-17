　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美經濟工作組第7次會議　中國關切限制措施

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲中美經濟工作組第7次會議12日在南非舉行。（圖／路透）

文／中央社台北16日電

中美經濟工作組第7次會議12日已在南非舉行，雙方談及兩國經濟形勢和政策，中方並就美國近期對中國的經貿限制措施表達關切。

財聯社等媒體報導，中國財政部副部長廖岷12日在南非約翰尼斯堡出席20國集團（G20）財政和央行副手會期間，與美國副財長夏包（Jay Shambaugh）共同主持召開中美經濟工作組第7次會議。

據報導，雙方就兩國宏觀經濟形勢與政策，共同合作幫助低收入國家應對流動性問題、多邊開發銀行治理改革等全球性挑戰議題進行了「坦誠、深入、建設性」的溝通。中方就相關經貿問題闡明了立場，還就美國近期對中國經貿限制措施表達關切。

美國政府2日對中國半導體業祭出3年內的第3輪管制措施，140家中國企業被列入出口黑名單。中國商務部也在隔天公告，即日起禁止軍民兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。

中美兩國於2023年9月22日宣布成立經濟領域工作組，包括經濟工作組、金融工作組，目的是就相關問題加強溝通和交流。經濟工作組由中美兩國財政部副部長級官員領銜；金融工作組由中國人民銀行和美國財政部副部長級官員領銜。

中美經濟工作組第一次會議在去年10月24日舉行，今年10月26日舉行第6次會議，每次會議間隔短則一個月，長則4個月。本次有可能是美國川普新政府上台前的最後一次中美經濟工作組會議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
《紅白》首波超狂卡司　名單曝光！
快訊／多名立委蓋錯！　投票結果出爐
家中搜出3000萬！Fans17和爆料公社「同一夥人」
快訊／不只黃珊珊！3藍委也蓋錯、1藍委缺席
柯文哲遭爆「屯田計畫」要募20億　律師：還好檢廉阻止小草被吸
快訊／盧秀燕震怒！下令追查全市有前科的教職員工
台中棒球教練涉性侵25球員！18年前前科曝光
FANS 17超級分潤「91拆帳」　狂吸少女私密片
LIVE／少棒隊淪後宮！狼教練涉性侵25人還拍片　黃珊珊蓋錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海推動居民赴台旅遊　陸委會：歡迎陸客但「不知誰說了算？」

陸網紅醫張文宏遭「AI換臉」　推銷蛋白棒「熱賣逾千份」

中國優化過境免簽！　外國人在境內停留時間「延長至10天」

中美經濟工作組第7次會議　中國關切限制措施

全部選13！　男子花90元買彩券…竟中了「大獎8760萬元」

陸央行：明年適時降準降息　支持房地產市場止跌回穩

快訊／雙城論壇有利多！上海陸客團將恢復赴台遊　華源：一定包含台北市

電詐營再起（下）！港人逃出交克園區曝：公司200人「七成來自台灣」

電詐營再起（上）！緬甸交克比KK園區更狠　軍閥勾結華商「群狼割據」

孩子都罹癌王！5個爸為籌醫藥費「剃光頭穿裙跳舞」直播暴紅

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

【沉默挑戰變出櫃挑戰】男店員街頭挑戰禁言60秒 整人的卻反被同事嚇爛XD

【道地台灣味應援】嗩吶版《台灣尚勇》超魔性旋律聽了熱血沸騰！

【開箱長輩冰箱】一打開全部塞滿滿　還翻出過期11年的骨董食物

【就叫你走開！】「嗨嗨鵝鵝～」下一秒鵝群暴衝他嚇得緊急撤離

上海推動居民赴台旅遊　陸委會：歡迎陸客但「不知誰說了算？」

陸網紅醫張文宏遭「AI換臉」　推銷蛋白棒「熱賣逾千份」

中國優化過境免簽！　外國人在境內停留時間「延長至10天」

中美經濟工作組第7次會議　中國關切限制措施

全部選13！　男子花90元買彩券…竟中了「大獎8760萬元」

陸央行：明年適時降準降息　支持房地產市場止跌回穩

快訊／雙城論壇有利多！上海陸客團將恢復赴台遊　華源：一定包含台北市

電詐營再起（下）！港人逃出交克園區曝：公司200人「七成來自台灣」

電詐營再起（上）！緬甸交克比KK園區更狠　軍閥勾結華商「群狼割據」

孩子都罹癌王！5個爸為籌醫藥費「剃光頭穿裙跳舞」直播暴紅

7-11耶誕節咖啡買10送5！隱藏優惠「買1送1」　門市任2杯79折

台大醫性騷找「總統府高層」施壓　藍黨團爆該人是賴清德親信

懷舊男入手神車三陽Dio！豪撒1萬8改裝超炫排氣管　上路秒被罰

高顏值磁吸式行動電源盤點　歲末出遊輕鬆續航不斷電

外籍男偷拍正妹同事洗澡　被同事抓包急落跑！判決出爐

台韓股市值差1兆美元　老謝拋4關鍵見證「台積電勝三星」

駐聖保羅僑務秘書不當追求、強抱下屬　監院全票通過彈劾

快訊／攻城獅公布重量級新任總教練　約旦男籃主帥威森加盟

快訊／考試院人事同意權投票出爐　藍白共識下刷掉柯麗鈴1人

對雙子放手不理反而愛報備？　讓12星座另一半主動報備攻心祕笈

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

大陸熱門新聞

快訊／雙城論壇有利多！上海陸客團將恢復赴台遊

18歲少年嚼檳榔8年！瓜子臉慘變「方塊臉」

孩子都罹癌王！5個爸為籌醫藥費穿裙跳舞直播暴紅

電詐營再起（下）！港人逃出交克園區曝：公司200人「七成來自台灣」

電詐營再起（上）！軍閥派系勾結華商「群狼割據」

復旦大學教授：台灣做過殖民地揍他一頓就行

陸男把「耳機」藏成100塊腹肌入境

全部選13！男子買1張彩券中了8760萬元

陸7歲少女「天生異瞳」一隻眼睛灰藍 醫警示：數種情況需注意　

網戀遭性侵？12歲女「感染HPV」

新婚男險掉嫖娼陷阱！報警反把妻送入牢

董明珠曝「第一個五年」對賭「雷軍輸」 小米空調侵權賠格力223萬

連韓星也去了！張家界韓國遊客暴漲

華源：雙城論壇是兩岸和平發展的好事

更多熱門

關鍵字：

中美經濟工作組

讀者迴響

熱門新聞

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面