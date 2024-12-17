陸央行：明年適時降準降息　支持房地產市場止跌回穩

▲大陸央行。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央經濟會議日前落幕，確立明年經濟工作重點，中國大陸央行（中國人民銀行）16日召開會議，強調將運用多種貨幣政策工具，適時降準降息，並做好金融支持融資平台債務風險化解工作，支持房地產市場止跌回穩。

會議提到，明年將重點抓好五項工作任務，一是實施好適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，適時降准降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

二是更好支持高質量發展重點領域和薄弱環節，堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，健全做好金融「五篇大文章」政策框架，引導商業銀行持續優化信貸結構。

三是穩妥有效防範化解重點領域金融風險，探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，創新金融工具，落實好支持資本市場穩定發展的兩項貨幣政策工具，維護金融市場穩定，「按照市場化、法治化原則，積極支持穩妥處置地方中小金融機構風險，繼續做好金融支持融資平台債務風險化解工作，支持房地產市場止跌回穩。」

四是穩步推進金融改革和高水平開放，有序推進金融服務業和金融市場制度型開放，推進多層次債券市場建設，增強金融市場功能和服務實體經濟能力，「穩慎扎實推進人民幣國際化，進一步增強人民幣跨境支付、投融資、儲備、計價等國際貨幣功能。」

五是縱深推進全面從嚴治黨，扎實開展中央巡視整改，強化整改成果運用，以高質量整改成效促進中央銀行事業高質量發展，「推進黨紀學習教育常態化長效化，持之以恆正風肅紀反腐。」