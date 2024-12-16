金牌專案誕生！世新大學資傳畢展結合創意大賞　探索AI創作未來

▲ 世新大學資傳系畢製專題「JOMO」團隊獲得金牌專案獎等5項大獎。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學資訊傳播學系110級畢業成果展《SYNERGY協同效應》於12月13日至15日在台北松山文創園區南向製菸工廠舉行校外場次，展現AI技術與人類創作交織的無限可能性。今年畢展不僅匯聚了學生們的創新專題，也首度結合「資訊傳播創意大賞」頒獎典禮，邀請來自美國南佛羅里達大學資訊學院教授葛瑟吉與日本鶴見大學名譽教授長塚隆共同參與，為活動增添國際學術光彩。

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▲ 世新大學資傳系畢製專題「界限 Boundaries」團隊獲得外賓特別獎等4項大獎。

本次畢展共展出11組專題，涵蓋性別平等、網路素養、歷史探索等多元議題，充分展現學生對社會議題的關懷與創意解決能力。其中，「界限 Boundaries」專題運用AI技術分析300多筆性別平等案例，並透過Podcast、網頁與桌遊等多元媒介，提升校園性別平等意識，最終評比獲頒銅牌專案獎、最佳行銷暨社群經營獎、最佳資訊加值獎與外賓特別獎等4項大獎。「JOMO：Joy Of Missing Out」專題以AI有聲書繪本推廣兒童網路素養教育，針對網路霸凌、詐騙與成癮問題提供寓教於樂的解決方案，在最終評比上，抱走金牌專案獎、最佳企畫獎、最佳策展獎、最佳專案管理獎與最佳產品策略獎等5項大獎，專業備受肯定。

▲ 世新大學資傳系畢展《SYNERGY協同效應》策展組榮獲最佳策展獎與外賓特別獎。

《SYNERGY協同效應》策展組團隊則榮獲最佳策展獎、外賓特別獎2項肯定。總策展人詹弼程表示，成熟的AI技術讓創造變得不再遙不可及，並將協同效應的概念延伸至AI的應用期望，攜手觀展民眾與嘉賓深入挖掘AI與創作之間的可能性。壓軸舉行的「資訊傳播創意大賞」頒獎典禮，則為系列活動畫下圓滿句點。首屆大賞分為國中、高中及資傳系等組別，吸引眾多優秀作品參賽。國中組佳作《破解網絡陷阱：守護你的數位安全！》聚焦數位安全教育；高中組特優作品《上善若水。水善利萬物而不爭》以精湛的光影捕捉展現攝影美學；資傳系組特優作品《電影告訴我的事》則以流暢的版面設計與深刻主題脫穎而出。評審一致讚揚參賽者的創意與專業能力，並期待未來能看到更多結合新媒體技術的優秀作品。

▲ 世新大學資傳系首度舉辦資訊傳播創意大賞，吸引眾多國高中優秀作品參賽。

今年適逢世新大學68週年校慶與資訊傳播學系60週年系慶，校長陳清河致詞時表示，AI技術的發展不僅改變了資訊傳播的樣貌，也為未來創作帶來更多可能性。他高度肯定學生的創作成果，並期望世新資傳系能持續引領創新與實務結合的教育模式，為社會培育更多優秀人才。展覽期間，學生們以創意與熱情打動每一位參觀者，讓世新大學資訊傳播教育更貼近產業趨勢和年輕世代關注的議題。

▲ 世新大學資傳畢展結合創意大賞探索AI創作未來，邀請到美、日學者參與。