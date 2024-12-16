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超滿意愛愛尺寸！妹子「脫口1句」男友秒軟　老司機罵：大地雷

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO脫口說出，偶爾會假高潮，結果男友崩潰了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我真的不知道對男生來說這個有這麼嚴重嗎？」一名女網友透露，跟男友激戰很舒服，但偶爾沒感覺，又看著男友賣力衝刺，她會假裝高潮到結束，某天她一時嘴快說出「其實有時候是假的，你是不是都沒發現？」結果男友從此變了一個人似的，不主動尋歡，甚至硬了很快又軟掉。

一名女網友在Dcard坦承，她是性慾偏強的女生，每周希望親密3至4次，最少也要1至2次才滿足，由於與前任男友交歡時，都很乾不舒服，直到遇到現任男友，無論在尺寸還是感受上都讓她非常滿意，親密時也幾乎都能讓她達到高潮。

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不過原PO也提到，愛愛10次之中，大概有8次會高潮，剩下2次其實沒什麼感覺，但看著男友賣力的模樣，只好配合演出假裝高潮。某次聊天時，原PO就提到偶爾假高潮的事情，「其實有時候是假的，你是不是都沒發現？」沒想到卻把男友惹毛了。

「男友突然像變了一個人似的...」原PO崩潰直呼，男友變得冷淡疏遠，幾乎不再主動親密，即使在她的挑逗下有短暫反應，卻很快就軟掉。原PO嘗試詢問原因，男友只說「太累了」，但明顯感受到對方因這件事失去自信。

對此，原PO不知所措求問，男友似乎無法接受假高潮的事件，「我們其他方面都很合，我也沒有想要跟他分手的意思，只是在想該怎麼做才能回到之前的狀態？」

底下網友狂搖頭回應，「你踩了一個超大地雷，我想接下來他提分手...也不意外了」、「試試看非常認真的道歉吧，不過你有夠白目，講出來幹嘛」、「10次有8次高潮已經非常合了，你還要強調那2次怎樣，那些話已經讓對方記住了，每一次要做的當下，就會想起你講過的那些話」、「如果男友跟說，他10次有2次其實腦海是想著前女友，你應該也很難接受吧」。

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