建材公司存款上億「拒繳19萬健保費」　屏東執行分署1招催討成功

▲屏東執行分署人員接到銀行繳款電話 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏北地區有家建材公司，滯欠今（113）年3月及4月份健保費19萬餘元未繳，遭移送法務部行政執行署屏東分署執行，分署受理後先寄發公文通知義務人繳納，但業者仍不清償，執行員調查後發現公司的存款高達上億元，直接對銀行核發扣押命令凍結義務人相當於欠費金額的存款，該公司收到銀行通知後也立即繳清稅款及罰金。

屏東執行分署月初發出執行命令後，建材公司並無任何人與執行人員聯絡，過了13天，終於有人致電分署，原來是銀行承辦人想詢問義務人欠費情形，並請分署傳真繳費單給銀行，銀行端表示會馬上處理，沒幾分鐘，行員便回傳繳款證明予分署，分署亦迅速撤銷扣押命令。

從收案到繳清，義務人始終神隱，幸好有銀行代為聯繫，不然執行人員就要發出下一張執行命令，直接收取19萬餘元存款以充抵欠費。

屏東分署呼籲，公司行號如有接到健保繳費單或分署的傳繳通知，一定要趕快處理，如果擔心相關通知為詐騙時，可撥打分署電話（08）7366626求證，分署會有專人解答釋疑，否則忘記繳納或者不想繳以致存款被執行時，除了要多負擔手續費，還可能會影響票信、貨款或薪水發放等資金運用。分署建議民眾可利用超商代收、虛擬帳號等多元繳款方式，以及線上收據回傳服務，即時繳納健保費，讓全民健保有充足的保費以提供保險醫療服務，並增進全體國民健康。