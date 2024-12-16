周三到周四清晨氣溫剩7度　賈新興：高山有機會出現霧淞

▲周四晚上至周五清晨，3000公尺左右高山有霧淞發生的機率。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

記者蔡亞樺／台北報導

冷空氣一波接一波，前中央氣象局長鄭明典指出，近期影響台灣的冷空氣，還是以西來的影響居多；台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，未來10天桃園以北及宜蘭整天偏冷，預估最低溫出現在周三深夜至周四清晨，南投以北空曠區低溫7至9度。

鄭明典今在臉書PO出天氣分析圖，並表示，蒙古高壓地理源地的東北風和西風都有冷高壓補進來，這些冷高壓會合併，但是不同來源的冷空氣性質還是略有差異，近期影響台灣的冷空氣還是以西來的影響居多。

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▲近期影響台灣的冷空氣，以西來的影響居多 。（圖／翻攝鄭明典臉書）

賈新興在Youtube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，明日新北東側及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨，周三大陸冷氣團影響，北北基宜花東有零星短暫雨，周四新北東側及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨，周五新北東側及宜花有零星短暫雨。

他表示，周六新北東側及宜花東有零星短暫雨，周日至下周一有受大陸冷氣團影響的機率，北海岸至東北角及宜蘭有零星短暫雨，下周二至聖誕節，北北基宜有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。

▲台北站氣溫預測趨勢。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

賈新興分析，預估最低溫出現在周三深夜至周四清晨，南投以北空曠區低溫約7至9度，台北站低溫約13至14度左右。周四晚上至周五清晨，3000公尺以上的「0度線」通過南投，南投以北3000公尺左右高山有霧淞發生的機率，降雪機率比較低。超過5天後預報變動度大、不確定性較高。